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Трамп возмущен повышением цен на нефть

Дональд Трамп
15:46 Сегодня Телеграф
Твиттер

Новости мира: Президент США не одобряет политику, которую проводят страны-экспортеры.

Президент США, Дональд Трамп, обвинил страны-участницы программы ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть.

"Похоже, что ОПЕК опять взялись за старое. С учетом рекордного количества нефти по всему миру, включая полностью загруженные корабли в море, цены на нефть искусственно завышены до очень высоких отметок! В этом нет ничего хорошего и это не будет одобрено!", - заявил президент США в своем Твиттере.

В Венесуэле возрастают объемы добычи нефти

Напомним, что нефтяной рынок завершает в плюсе вторую неделю подряд, в ходе сессии в четверг котировки снова поднимались до максимальных отметок с 2014 года.

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Все по теме:

Новости мира, Дональд Трамп, Нефть, ОПЕК, Цены на нефть.
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