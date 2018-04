Трамп возмущен повышением цен на нефть

Президент США, Дональд Трамп, обвинил страны-участницы программы ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть.

"Похоже, что ОПЕК опять взялись за старое. С учетом рекордного количества нефти по всему миру, включая полностью загруженные корабли в море, цены на нефть искусственно завышены до очень высоких отметок! В этом нет ничего хорошего и это не будет одобрено!", - заявил президент США в своем Твиттере.

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.