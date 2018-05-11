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Трамп рассказал, какие у него отношения с Ким Чен Ыном

Ким Чен Ын и Дональд Трамп
08:39 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Дональд Трамп надеется, что произойдет "что-то хорошее" в ходе встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него “хорошие отношения” с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он сказал, выступая перед своими сторонниками в штате Индиана, передает  телеканал CNN.

“Я встречаюсь с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить мирное будущее и процветание для всего мира, и отношения (у нас) хорошие”, — сказал американский президент.

Трамп: Единственная награда, которую я хочу,- это победа для всего мира

Трамп также отметил, что “фейковые новости” утверждают, что его действия приведут к ядерной войне. “Вы знаете, что приведет вас к ядерной войне и приведет вас к другим войнам. Слабость”, — заявил президент США.

Как сообщалось, Сингапур был выбран в качестве площадки для проведения первого в истории американо-северокорейского саммита по соображениям безопасности, а также с учетом местоположения и нейтрального, по мнению администрации США, статуса этого островного города-государства.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, США.
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