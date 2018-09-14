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Белый дом: Признание Манафорта не имеет отношения к Трампу

Сара Сандерс
20:32 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Белом доме подчеркнули, что признание Манафорта не имеет никакого отношения к президенту или его победной президентской кампании в 2016 году.

Решение экс-главы збирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта признать себя виновным и сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером "абсолютно не связано" с действующим президентом.

С таким заявлением выступила представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает агентство АР.

"Это не имеет никакого отношения к президенту или его победной президентской кампании в 2016 году. Это абсолютно не связано", - заявила она.

Как сообщалось 1сегодня, Манафорт признал себя виновным в преступном заговоре, включая заговор против Соединенных Штатов и заговор с целью препятствия правосудию. Он также пошел на соглашение со следствием, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер относительно возможных связей команды Трампа с Москвой.

Обвинения связаны с его работой на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, в частности с тем, что он не зарегистрировался как иностранный агент "Партии регионов" и экс-президента Украины Виктора Януковича.

Манафорт работал с Януковичем и его политической силой с 2005 по 2014 год.

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Новости мира, Белый дом, Пол Манафорт, Сара Сандерс.
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