Белый дом: Признание Манафорта не имеет отношения к Трампу
Новости мира: В Белом доме подчеркнули, что признание Манафорта не имеет никакого отношения к президенту или его победной президентской кампании в 2016 году.
Решение экс-главы збирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта признать себя виновным и сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером "абсолютно не связано" с действующим президентом.
С таким заявлением выступила представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает агентство АР.
"Это не имеет никакого отношения к президенту или его победной президентской кампании в 2016 году. Это абсолютно не связано", - заявила она.
Как сообщалось 1сегодня, Манафорт признал себя виновным в преступном заговоре, включая заговор против Соединенных Штатов и заговор с целью препятствия правосудию. Он также пошел на соглашение со следствием, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер относительно возможных связей команды Трампа с Москвой.
Обвинения связаны с его работой на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, в частности с тем, что он не зарегистрировался как иностранный агент "Партии регионов" и экс-президента Украины Виктора Януковича.
Манафорт работал с Януковичем и его политической силой с 2005 по 2014 год.