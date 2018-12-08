Трамп о бывшем главе Госдепа Тиллерсоне: Он был глуп как пробка

Новости мира: Дональд Трамп нелестно отозвался о работе бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона не было необходимых для этой должности качеств.

Таким образом американский лидер отреагировал в Twitter на критику бывшего главы Госдепа.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 декабря 2018 г.

"Майк Помпео отлично работает, я им очень горжусь. Его предшественник Рекс Тиллерсон не обладал необходимыми умственными способностями. Он был глуп как пробка, и я должен был избавиться от него как можно скорее. Он был чертовски ленив. Теперь игра пошла совершенно по-новому, в Госдепе совсем другой настрой!" − отметил Трамп.

Ранее сообщалось, верхняя палата американского Конгресса большинством голосов поддержала кандидатуру Майка Помпео в должности государственного секретаря США. Перед этим Дональд Трамп заявлял, что госсекретарь Рекс Тиллерсон уволен со своего поста.

Позже Дональд Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики.

Экс-директор ЦРУ Майк Помпео в субботу, 31 марта 2018 года, официально вступил в должность госсекретаря США