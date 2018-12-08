Скачать
Суббота, 08.12.2018
Еврокоммссар обратился к РФ: Отпустите Сенцова получить премию Сахарова
Еврокоммссар обратился к РФ: Отпустите Сенцова получить премию Сахарова
&quot;Желтые жилеты&quot; сегодня вновь с протестами выйдут на улицы Парижа
"Желтые жилеты" сегодня вновь с протестами выйдут на улицы Парижа
Биатлон: состав сборной Украины на женский спринт 8 декабря
Биатлон: состав сборной Украины на женский спринт 8 декабря
Kepler в деталях заснял гибель звезды
Kepler в деталях заснял гибель звезды

Трамп о бывшем главе Госдепа Тиллерсоне: Он был глуп как пробка

Трамп о бывшем главе Госдепа Тиллерсоне: Он был глуп как пробка
07:54 Сегодня Телеграф

Новости мира: Дональд Трамп нелестно отозвался о работе бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона не было необходимых для этой должности качеств.

Таким образом американский лидер отреагировал в Twitter на критику бывшего главы Госдепа.

"Майк Помпео отлично работает, я им очень горжусь. Его предшественник Рекс Тиллерсон не обладал необходимыми умственными способностями. Он был глуп как пробка, и я должен был избавиться от него как можно скорее. Он был чертовски ленив. Теперь игра пошла совершенно по-новому, в Госдепе совсем другой настрой!" − отметил Трамп.

Полторак провел встречу с замминистра обороны США

Ранее сообщалось, верхняя палата американского Конгресса большинством голосов поддержала кандидатуру Майка Помпео в должности государственного секретаря США. Перед этим Дональд Трамп заявлял, что госсекретарь Рекс Тиллерсон уволен со своего поста

Позже Дональд Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики.

 Экс-директор ЦРУ Майк Помпео в субботу, 31 марта 2018 года, официально вступил в должность госсекретаря США

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Дональд Трамп, Госдеп США, Рекс Тиллерсон, Майк Помпео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко и Педраса сделали вес
02 "Слон и Моська": Ломаченко встретился с Порзингисом перед боем с Педрасой
03 Встреча Совета МИД ОБСЕ: Ключевой темой обсуждения была ситуация на Донбассе
04 "Топ-модель по-украински" 2 сезон 15 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)
05 Украинский путь в НАТО: Альянс определил основные направления реформ сектора обороны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Йеменские хуситы отвергли предложение правительства
Йеменские хуситы отвергли предложение правительства
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Погода на выходные: синоптики обещают дождь и мороз
Рецепт дня: торт &quot;Прага&quot; по старинному рецепту
Рецепт дня: торт "Прага" по старинному рецепту
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь