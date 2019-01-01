Вывод войск из Сирии: Помпео и Нетаньяху обсудили угрозы от Ирана и ИГИЛ

Новости мира: США и Израиль обсудили противодействие угрозам Ирана после вывода войск из Сирии.

Госсекретарь США Майкл Помпео и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху провели первую двустороннюю встречу высокого уровня после объявления Дональдом Трампом решения о выводе войск США из Сирии.

Как отметили в Госдепе, лидеры сосредоточились на угрозах со стороны Ирана и ИГИЛ для Израиля и региона в целом, сообщает корреспондент Укринформа.

"Стороны обсудили неприемлемую угрозу агрессий и провокаций со стороны Ирана, а также иранских ставленников для безопасности Израиля и региона. Госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля, а также его безусловное право на самооборону", - заявил по итогам встречи лидеров в Бразилии во вторник заместитель представителя Госдепа США Роберт Палладино.

Помпео также заверил Нетаньяху, что решение президента Трампа о выводе американских войск из Сирии "не внесет никаких изменений" в совместные усилия США и Израиля в противостоянии ИГИЛ и агрессивном поведении Тегерана.

"Госсекретарь и премьер-министр подтвердили свои обязательства углубить двустороннее сотрудничество", - отметили в Госдепартаменте США.

Как сообщалось ранее, 18 декабря президент США Дональд Трамп объявил единоличное решение вывести американский вооруженный контингент из Сирии, обосновав это "почти полным" поражением ИГИЛ. Между тем, аппарат безопасности США настаивает, что к уничтожению ИГИЛ далеко, и сейчас на территории Сирии и Ирака находятся тысячи разрозненных бывших боевиков ИГИЛ.

Заявление Трампа вызвало негативную реакцию как в Соединенных Штатах, так и со стороны американских союзников, прежде всего Израиля.