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США прислала гуманитарную помощь жителям Венесуэлы

США прислала гуманитарную помощь жителям Венесуэлы
16:30 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот из видео

Новости мира: США направили медикаменты и высокобелковую пищу венесуэльцам на прошлой неделе.

Первая партия гуманитарной помощи США гражданам Венесуэлы прибыла в город Кукута в Колумбии. Об этом сообщает Twitter Государственного департамента Соединенных Штатов.

"Соединенные Штаты с гордостью сообщают о прибытии первой партии гуманитарных грузов для народа Венесуэлы в Кукуту в Колумбии. Мы продолжим работать с Хуаном Гуайдо и нашими партнерами, чтобы помочь венесуэльцам в беде", — говорится в сообщении

Как сообщалось, США направили медикаменты и высокобелковую пищу венесуэльцам на прошлой неделе — их об этом попросил самопровозглашенный временный президент страны Хуан Гуайдо. В свою очередь действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро приказал военным заблокировать границу с Колумбией и не допускать пересечения грузовиками с гуманитарной помощью.

 

Полковник Венесуэлы поддержал лидера оппозиции Гуайдо

На территории Колумбии, по данным The World Bank, находится как минимум 1,2 миллиона граждан Венесуэлы, которые уехали из страны из-за дефицита лекарств и еды.

Напоминаем, что ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран признали его легитимным главой государства.

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США, Венесуэла, Николас Мадуро, Президент Венесуэлы, Хуан Гуайдо, Действующий президент Венесуэлы, Самопровозглашенный президент Венесуэлы.
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