США прислала гуманитарную помощь жителям Венесуэлы

Первая партия гуманитарной помощи США гражданам Венесуэлы прибыла в город Кукута в Колумбии. Об этом сообщает Twitter Государственного департамента Соединенных Штатов.

"Соединенные Штаты с гордостью сообщают о прибытии первой партии гуманитарных грузов для народа Венесуэлы в Кукуту в Колумбии. Мы продолжим работать с Хуаном Гуайдо и нашими партнерами, чтобы помочь венесуэльцам в беде", — говорится в сообщении

Как сообщалось, США направили медикаменты и высокобелковую пищу венесуэльцам на прошлой неделе — их об этом попросил самопровозглашенный временный президент страны Хуан Гуайдо. В свою очередь действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро приказал военным заблокировать границу с Колумбией и не допускать пересечения грузовиками с гуманитарной помощью.

