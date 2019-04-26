США готовит новую ядерную сделку с участием РФ и КНР

Новости мира: Дональд Трамп считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все боеголовки, все ракеты.

Президент США Дональд Трамп планирует подписать новый договор о контроле над ядерным вооружением с Россией и Китаем. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает CNN.

По словам источника, Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры для разработки вариантов договора для президента, чтобы продолжить ядерную сделку.

Сообщается, что новый договор будет включать все виды ядерного оружия, а не только ракеты средней и малой дальности ка раньше. "Президент ясно дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все боеголовки, все ракеты", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Как сообщает издание, Трамп рассматривает новую "грандиозную" ядерную сделку как потенциальное внешнеполитическое достижение. Однако некоторые эксперты по контролю над вооружениями обеспокоены тем, что эти усилия могут привести к обратным результатам.

Как сообщалось, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД), поскольку РФ нарушила условия этого договора. Вместе с тем Европейская комиссия призывала США и Россию продолжать переговоры о "сохранении" действия договора РСМД.

Тем не менее, Соединенные Штаты, как и предупреждали, 1 февраля окончательно объявили о своем выходе из важного договора об ограничении на ракеты с Россией из-за его нарушения со стороны Москвы. 2 февраля российский президент Владимир Путин заявил, что Москва также покидает договор и начинает работу над новыми видами оружия, которые нарушают ключевое ядерное соглашение.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности (англ. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF) был подписан генсеком СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Таким образом стороны стремились не допустить ядерную войну.