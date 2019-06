Исполняющий обязанности главы Пентагона решил не продолжать процесс утверждения

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны.

Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан проделал прекрасную работу. Но он решил не продолжать процесс утверждения (в должности постоянного главы оборонного ведомства - Ред), так как хочет уделить больше времени семье", - написал он в своем твитере.

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family....

Трамп пояснил, что назначит новым и.о. главы Пентагона Марка Эспера, который до сих пор занимал пост министра сухопутных сил США.

....I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!

