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США выдворили двух членов миссии Кубы при ООН

США выдворили двух членов миссии Кубы при ООН
05:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:США выдворяют двух кубинских дипломатов, аккредитованных при ООН.

Соединенные Штаты задействовали процедуру выдворения двух кубинских дипломатов, которые работали в ООН, из-за их действий, направленных против национальной безопасности США.

Об этом сообщила в четверг на официальной твиттер-странице пресс-секретарь Государственного департамента Морган Ортагус.

"После того, как два члена миссии Кубы при ООН занимались действиями, которые вредили национальной безопасности США, мы попросили их покинуть Соединенные Штаты",- проинформировала пресс-секретарь Госдепартамента США.

Она также уточнила, что сейчас против кубинских дипломатов, аккредитованных при ООН, введены ограничения в отношении передвижения – только в районе Манхеттена, центрального района (городского округа) Нью-Йорка.

"Мы серьезно воспринимаем любые попытки навредить национальной безопасности Соединенных Штатов", - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

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На этой неделе в Нью-Йорке начала работу 74-я Сессия Генеральной ассамблеи ООН. На следующей неделе ожидается проведения высоких встреч в формате глав государств и правительств в ООН.

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ООН, Куба, Госдеп США, Морган Ортагус.
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