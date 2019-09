США выдворили двух членов миссии Кубы при ООН

Соединенные Штаты задействовали процедуру выдворения двух кубинских дипломатов, которые работали в ООН, из-за их действий, направленных против национальной безопасности США.

Об этом сообщила в четверг на официальной твиттер-странице пресс-секретарь Государственного департамента Морган Ортагус.

"После того, как два члена миссии Кубы при ООН занимались действиями, которые вредили национальной безопасности США, мы попросили их покинуть Соединенные Штаты",- проинформировала пресс-секретарь Госдепартамента США.

Она также уточнила, что сейчас против кубинских дипломатов, аккредитованных при ООН, введены ограничения в отношении передвижения – только в районе Манхеттена, центрального района (городского округа) Нью-Йорка.

"Мы серьезно воспринимаем любые попытки навредить национальной безопасности Соединенных Штатов", - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

After 2 members of Cuba’s UN mission engaged in activities harmful to U.S. national security, we asked them to leave the U.S. Members of Cuba’s UN mission are also restricted to stay in Manhattan. We take any & all attempts against the National Security of the U.S. seriously.

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 19, 2019