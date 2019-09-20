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Сирийская резолюция: В США возмущены злоупотреблениями Россией правом вето в Совбезе ООН

Сирийская резолюция: В США возмущены злоупотреблениями Россией правом вето в Совбезе ООН
05:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:США возмущены вето России на резолюцию Совбеза ООН по Сирии.

США возмущены злоупотреблением Россией своим правом вето для покрытия убийств тысяч невинных мирных сирийцев.

Об этом постоянный представитель США при ООН Келли Крафт написала на своей странице в Twitter.

"На сегодняшнем заседании Совбеза ООН я сказала россиянам, что ветировав - уже в тринадцатый раз - резолюцию по Сирии, они пытаются снять с себя и режима Асада ответственность за смерти тысяч невинных сирийцев", - написала она.

Крафт добавила, что такой индульгенции России и Асаду никто никогда не предоставит.

"Более чем возмутительно, что Россия злоупотребляет своим правом вето для того, чтобы покрывать ужасные события в Сирии. Я никогда не послаблю своей позиции по этому вопросу", - отметила она.

Американский посол напомнила, что 12 из 15 членов Совета Безопасности ООН проголосовали за "конкретные действия в защиту жизней невинных женщин, мужчин и детей в Сирии", но Россия и Китай наложили вето на решение.

"Ежедневно бессмысленное и неизбирательное насилие режима Асада и России лишь приводит к новым смертям и разрушениям", - подчеркнула она.

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В четверг, 19 сентября, на заседании Совбеза ООН обсуждалась ситуация в Сирии, в частности, в провинции Идлиб, где авиация РФ и Асада ведет неизбирательное бомбардировки, в результате которых гибнут мирные жители и разрушаются объекты гражданской инфраструктуры.

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Обе резолюции, которые выносились на голосование, не были приняты. Первая резолюция, которую разработали Германия, Бельгия и Кувейт, должна была создать условия для прекращения огня в северо-восточной Сирии. За нее голосовали 12 членов СБ ООН, включая США, но документ ветировали Россия и Китай.

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Сирия, Китай, Россия, ООН, Совбез ООН.
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