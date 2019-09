Сирийская резолюция: В США возмущены злоупотреблениями Россией правом вето в Совбезе ООН

США возмущены злоупотреблением Россией своим правом вето для покрытия убийств тысяч невинных мирных сирийцев.

Об этом постоянный представитель США при ООН Келли Крафт написала на своей странице в Twitter.

"На сегодняшнем заседании Совбеза ООН я сказала россиянам, что ветировав - уже в тринадцатый раз - резолюцию по Сирии, они пытаются снять с себя и режима Асада ответственность за смерти тысяч невинных сирийцев", - написала она.

Крафт добавила, что такой индульгенции России и Асаду никто никогда не предоставит.

"Более чем возмутительно, что Россия злоупотребляет своим правом вето для того, чтобы покрывать ужасные события в Сирии. Я никогда не послаблю своей позиции по этому вопросу", - отметила она.

Американский посол напомнила, что 12 из 15 членов Совета Безопасности ООН проголосовали за "конкретные действия в защиту жизней невинных женщин, мужчин и детей в Сирии", но Россия и Китай наложили вето на решение.

"Ежедневно бессмысленное и неизбирательное насилие режима Асада и России лишь приводит к новым смертям и разрушениям", - подчеркнула она.

