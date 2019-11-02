"Отключаюсь": Маск разочаровался в Twitter

Новости мира:Маск усомнился в пользе соцсети Twitter.

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск усомнился в пользе социальной сети Twitter.

Об этом он написал в своем микроблоге в этой соцсети, передает УНН.

"Не уверен в пользе от Twitter", - написал он.

Not sure about good of Twitter — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2019

При этом, в своем следующем посте он высказался в пользу Reddit - портала, в котором можно размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию и вести дискуссии.

"Reddit все еще кажется хорошим", - твитнул изобретатель.

Reddit still seems good — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2019

Дальше Маск запостил: "Отключаюсь".

Going offline — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2019

Напомним, ранее американский предприниматель заявил, что Земле грозит демографическая катастрофа.