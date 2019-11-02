"Отключаюсь": Маск разочаровался в Twitter

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск усомнился в пользе социальной сети Twitter.
Об этом он написал в своем микроблоге в этой соцсети, передает УНН.
"Не уверен в пользе от Twitter", - написал он.
Not sure about good of Twitter
— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2019
При этом, в своем следующем посте он высказался в пользу Reddit - портала, в котором можно размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию и вести дискуссии.
"Reddit все еще кажется хорошим", - твитнул изобретатель.
Reddit still seems good
— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2019
Дальше Маск запостил: "Отключаюсь".
Going offline
— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2019
Напомним, ранее американский предприниматель заявил, что Земле грозит демографическая катастрофа.