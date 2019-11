"Отключаюсь": Маск разочаровался в Twitter

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск усомнился в пользе социальной сети Twitter.

Об этом он написал в своем микроблоге в этой соцсети, передает УНН.

"Не уверен в пользе от Twitter", - написал он.

Not sure about good of Twitter

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2019