В Нью-Джерси произошла перестрелка: погибли шесть человек

Шесть человек погибли во время многочасовой перестрелки между двумя подозреваемыми и правоохранителями во вторник в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси.

Среди погибших был и один полицейский.

По словам шефа полиции города Майкла Келли, среди погибших — оба подозреваемых и трое посторонних, которые были найдены внутри здания.

Еще двое офицеров полиции и один гражданский находятся в больнице.

