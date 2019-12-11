В Нью-Джерси произошла перестрелка: погибли шесть человек

Новости мира:Шесть человек погибли и несколько получили ранения в ходе перестрелки в Джерси-Сити в американском штате Нью-Джерси.

Шесть человек погибли во время многочасовой перестрелки между двумя подозреваемыми и правоохранителями во вторник в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси.

Среди погибших был и один полицейский.

По словам шефа полиции города Майкла Келли, среди погибших — оба подозреваемых и трое посторонних, которые были найдены внутри здания.

Еще двое офицеров полиции и один гражданский находятся в больнице.

Once again please credit Radin for all video from Jersey City Shooting. pic.twitter.com/MWTbBuiwlD — NYC Blue Lives Photographer (@bluelivesphoto) 10 декабря 2019 г.

По сообщению СМИ, в помещение магазина, из которого вели обстрел подозреваемые, правоохранители отправили робота, который вел видеонаблюдение и помог обезвредить стрелков.

По информации полиции, стрельба в Нью-Джерси не имеет признаков терроризма.

Как сообщалось, спорадическую стрельбу было устроено в районе улицы Мартина Лютера Кинга в Джерси-Сити. Полиция оцепила район и перекрыла дороги через Гудзон до Манхэттена (Нью-Йорк).

Напомним, в США во время школьного футбольного матча между школами штата Нью-Джерси произошла стрельба, в результате пострадали два человека.