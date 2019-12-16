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"Злонамеренные действия": Конгресс опубликовал юридическое обоснование обвинений Трампу

"Злонамеренные действия": Конгресс опубликовал юридическое обоснование обвинений Трампу
20:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Конгрессе обнародовали юридическое обоснование обвинений против Трампа.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США в своем отчете относительно импичмента обосновал причины выдвижения обвинений против президента Дональда Трампа.

Отчет комитета, который насчитывает 658 страниц, обнародован в понедельник.

"Мы не можем полагаться на последующие выборы как на средство противостояния противоправным действиям президента в то время, как президент угрожает честному проведению выборов. Мы должны действовать немедленно", - говорится в документе.

Как отмечается, в обеих статьях импичмента, утвержденных Юридическим комитетом, - относительно злоупотребления властью и препятствования расследованию Конгресса - президент Трамп обвиняется в том, что "поставил свои личные политические интересы выше национальной безопасности, наших свободных и честных выборов и нашей системы сдерживания и противовесов".

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"Он совершил злонамеренные действия, которые будет продолжать совершать, если его не остановить", - говорится в отчете.

По мнению членов Комитета, обращение Трампа с просьбой об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года и последующие попытки его администрации заблокировать расследование Палаты представителей является причиной для импичмента.

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Объясняя актуальность его объявления, авторы отчета отметили, что накануне выборов в следующем году Трамп "выбрал определенную модель поведения" и "скорее всего, продолжит этот путь".

В отчете также сказано, что личный адвокат Трампа ездил в Украину, чтобы "способствовать фиктивному расследованию относительно деятельности политических конкурентов президента".

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Как сообщалось ранее, Юридический комитет Палаты представителей США принял две статьи импичмента главы Белого дома - за злоупотребление властью, а также за препятствование Конгрессу. В среду, 18 декабря, ожидается рассмотрение вопроса об импичменте Палатой представителей.

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Импичмент, Конгресс США, Дональд Трамп.
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