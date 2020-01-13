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Трамп: Мне все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Трамп: Мне все равно, пойдет ли Иран на переговоры
07:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заявил о безразличии к переговорам с Ираном.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры, и возложил ответственность за диалог на Тегеран. Об этом он написал в Twitter.

"На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих", – говорится в твите.

Ранее советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен выразил уверенность, что из-за протестов и санкций Иран будет вынужден начать переговорный процесс с Соединенными Штатами.

Трамп поддержал протестующих в Иране

Как сообщалось, отношения между США и Ираном накалились после уничтожения американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. В ночь на 8 января Иран обстрелял ракетами две военные базы США на территории Ирака.

Утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. На его борту находились 176 человек, все погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран признал, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными.

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США, Иран, Дональд Трамп, Самолет МАУ, Протесты в Иране.
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