Трамп: Мне все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Новости мира:Президент Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заявил о безразличии к переговорам с Ираном.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры, и возложил ответственность за диалог на Тегеран. Об этом он написал в Twitter.

"На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих", – говорится в твите.

مشاور امنیت ملی امروز عنوان کرد كه تحریم ها و اعتراضات، ایران را«به شدت تحت فشار»قرار داده است و آنها را مجبور به مذاكره می كند.در واقع، اصلا برایم اهمیتی نداردکه آیا آنها مذاکره می کنند یا نه.این کاملاً به عهده ی خودشان است، اما سلاح هسته ای نداشته باشیدو«معترضان خود را نکشید.» https://t.co/DBGGs8QFcJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2020 г.

Ранее советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен выразил уверенность, что из-за протестов и санкций Иран будет вынужден начать переговорный процесс с Соединенными Штатами.

Как сообщалось, отношения между США и Ираном накалились после уничтожения американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. В ночь на 8 января Иран обстрелял ракетами две военные базы США на территории Ирака.

Утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. На его борту находились 176 человек, все погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран признал, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными.