Трамп отреагировал на возможность переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность переговоров с Ираном об отмене санкций, заявив, что он против проведения подобных переговоров.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

"Министр иностранных дел Ирана говорит, что Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами и хочет отменить санкции. Спасибо, не надо!", - сказал Трамп.

Iranian Foreign Minister says Iran wants to negotiate with The United States, but wants sanctions removed. @FoxNews @OANN No Thanks!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 января 2020 г.