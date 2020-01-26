Трамп отреагировал на возможность переговоров с Ираном

Новости мира:Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность переговоров с Ираном об отмене санкций.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность переговоров с Ираном об отмене санкций, заявив, что он против проведения подобных переговоров.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

"Министр иностранных дел Ирана говорит, что Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами и хочет отменить санкции. Спасибо, не надо!", - сказал Трамп.

Iranian Foreign Minister says Iran wants to negotiate with The United States, but wants sanctions removed. @FoxNews @OANN No Thanks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 января 2020 г.

Напомним, отношения между США и Ираном обострились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января в результате авиаудара американских войск в Ираке. В ночь на 8 января Иран атаковал две военные базы США в Ираке с помощью ракет.

Как сообщалось, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет "Международных авиалиний Украины". На борту авиалайнера находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа.

Иран 11 января признал, что его военные случайно сбили украинский пассажирский самолет.