Трамп: Мне бы хотелось, чтобы страна "включилась" до Пасхи

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Соединенные Штаты возобновят экономическую деятельность после карантина до Пасхи, которая будет отмечаться в США 12 апреля.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News 24 марта.
"Мне бы хотелось, чтобы страна включилась и была бы готова взяться за дела до Пасхи", - заявил президент США. В то же время он подчеркнул, что в противном случае экономика Соединенных Штатов утратит свою мощь и перестанет быть процветающей.
В этой связи он апеллировал к потерям от гриппа и автокатастроф в стране, несмотря на советы его помощников, а также экспертов не прибегать к таким сравнениям.
"Мы теряем тысячи и тысячи людей из-за гриппа. Но мы не отключаем экономику. Мы также теряем гораздо больше в автомобильных инцидентах", - сказал Трамп.
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