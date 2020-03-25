Трамп: Мне бы хотелось, чтобы страна "включилась" до Пасхи

Новости мира:Трамп надеется "включить" экономику к Пасхе.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Соединенные Штаты возобновят экономическую деятельность после карантина до Пасхи, которая будет отмечаться в США 12 апреля.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News 24 марта.

"Мне бы хотелось, чтобы страна включилась и была бы готова взяться за дела до Пасхи", - заявил президент США. В то же время он подчеркнул, что в противном случае экономика Соединенных Штатов утратит свою мощь и перестанет быть процветающей.

В этой связи он апеллировал к потерям от гриппа и автокатастроф в стране, несмотря на советы его помощников, а также экспертов не прибегать к таким сравнениям.

"Мы теряем тысячи и тысячи людей из-за гриппа. Но мы не отключаем экономику. Мы также теряем гораздо больше в автомобильных инцидентах", - сказал Трамп.

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