В США школьникам книги из библиотеки доставляют дроны (Видео)

Инициатором идеи выступила библиотекарь Келли Пассек, пишет PC Mag. "Доступ к ресурсам школьной библиотеки необходим для успеха наших учеников", - подчеркнула сотрудница заведения. Программа направлена на то, чтобы школьники во время карантина могли прочесть необходимые им для обучения произведения или же просто отвлечься от компьютера и почитать что-то интересное и увлекательное. Дроны принадлежат компании Wing Aviation, которая входит в холдинг Alphabet наряду с Google. Книги беспилотники доставляют совершенно бесплатно.