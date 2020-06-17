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Среда, 17.06.2020

В США школьникам книги из библиотеки доставляют дроны (Видео)

Инициатором идеи выступила библиотекарь Келли Пассек, пишет PC Mag. "Доступ к ресурсам школьной библиотеки необходим для успеха наших учеников", - подчеркнула сотрудница заведения. Программа направлена на то, чтобы школьники во время карантина могли прочесть необходимые им для обучения произведения или же просто отвлечься от компьютера и почитать что-то интересное и увлекательное. Дроны принадлежат компании Wing Aviation, которая входит в холдинг Alphabet наряду с Google. Книги беспилотники доставляют совершенно бесплатно.
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16:16 Сегодня Телеграф
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