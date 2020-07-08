Стрельба в Патерсоне: В Нью-Джерси пострадали не менее 7 человек, четверо погибших

В американском городе Патерсон, штат Нью-Джерси, произошла стрельба.

В результате инцидента как минимум семь человек получили повреждения, а четверо из них умерли.

Об этом сообщает телеканал ABC.

"В результате стрельбы в Патерсоне, штат Нью-Джерси, были ранены семь человек, четверо из них смертельно", - говорится в сообщении.

Трое других пострадавших уже покинули больницу, их ранения оказались легкими.

Стрелку удалось скрыться с места происшествия на авто.

Полиция начала расследование. Пока мотивы нападавшего не известны. Задержанных в результате инцидента пока нет.