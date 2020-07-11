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Выборы в США: Facebook может запретить политическую рекламу

Выборы в США: Facebook может запретить политическую рекламу
02:15 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay.com
Facebook планирует запретить политическую рекламу.

В социальной сети facebook рассматривают возможность запретить политическую рекламу в преддверии президентских выборов в США в ноябре 2020 года.

Сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, вероятный запрет все еще обсуждается. Указанные меры могут уберечь пользователей от контента, который может ввести в заблуждение. Однако в соцсети опасаются, что запрет может повлиять на явку избирателей или будет ограничивать действия кандидатов в реагировании на новую информацию.

В то же время в facebook отказались комментировать указанную информацию.

В Bloomberg напоминают, что подобный запрет существует в Великобритании.

 
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США, Выборы, Facebook.

Автор:

Телеграф
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