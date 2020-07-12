Во Флориде возобновил свою работу Disney World

Центр развлечений Disney World в американском штате Флорида снова открыл свои двери для посетителей после 4 месяцев простоя, обусловленного пандемией, пишет NYT.

“Сегодняшнее утро знаменует собой очередную веху в поэтапном восстановлении работы Walt Disney World Resort, так как тематические парки „Волшебное королевство“ и „Королевство животных“ приветствуют гостей впервые за несколько месяцев”, — говорится в заявлении центра развлечений. “Наши актеры с нетерпением ждали этого момента и уже готовы начать творить чудеса начиная с сегодня”.

Отмечается, что на количество посетителей установлены ограничения. Гости центра развлечений обязаны носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

За последние 2 недели во Флориде было обнаружено около 109 тыс. новых заражений — больше, чем в любом другом штате.

Напомним, в мае Шанхайский Disneyland возобновил свою работу.