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"Люди будут шокированы": США получили от уханьских ученых информацию о появлении COVID-19

"Люди будут шокированы": США получили от уханьских ученых информацию о появлении COVID-19
Обновлено 19:02 Сегодня Телеграф УНН
Ученые из лаборатории в Ухане перешли на Запад и раскрыли доказательства виновности Коммунистической партии в Китае в распространении COVID-19. Об этом сообщает The Daily Mirror.

"Ученые из Уханськой лаборатории перешли на Запад. Стив Бэннон, который является бывшим советником президента США Дональда Трампа и поддерживает тесные связи с администрацией Белого Дома, заявил, что разведчики готовят дело против Пекина на основе того, что глобальная пандемия была вызвана утечкой из Института вирусологии в Ухане", - сообщили в СМИ.

Указано, что, по мнению Стива Бэннона, у западных спецслужб есть доказательства того, что Пекин виноват в распространении коронавируса, и эти доказательства, в том числе, предоставили ученые, которые дезертировали из Китая и Гонконга с середины февраля.

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"Они еще не говорят со СМИ, но люди из лаборатории Уханя и других лабораторий, которые приехали на Запад, раскрывают доказательства виновности Коммунистической партии Китая (в появлении COVID-19, - ред.). Я думаю, что люди будут шокированы", - сказал Стив Бэннон.

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Все по теме:

Китай, США, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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