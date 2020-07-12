Не верил: в США мужчина посетил "коронавирусную вечеринку" и умер

В США в городе Сан-Антонио 30-летний пациент умер от коронавирусной болезни после посещения так называемой COVID-вечеринки. Об этом сообщает Insider.

"Пациент в возрасте 30 лет умер от коронавируса после посещения "COVID-вечеринки" в Сан-Антонио, штат Техас", - говорится в сообщении.

Как сообщили в органах здравоохранения города, пациент признался, что считал вирус фейком.

Врачи отметили, что молодые люди должны более серьезно относиться к пандемии.

Как сообщалось, в американском штате Алабама проводят опасные "коронавирусные вечеринки" для того, чтобы заразиться болезнью COVID-19. Коронавирусные вечеринки - это так называемые соревнования, которые посещают люди, у которых обнаружили коронавирусную болезнь, первый человек, который заразится, получает вознаграждение

В мире с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 12 млн 847 тыс.293 человек, из них 7 млн 483 тыс. 287 пациентов выздоровели, а 567 734 - умерли от осложнений.