В Бруклине неизвестный из автомобиля стрелял по людях

В Нью-Йорке неизвестный стрелял из машины по людям, за 14 минут подстрелил пятерых людей.

В одном из районов Нью-Йорка, Бруклине, неизвестный, разъезжая по улицам на автомобиле, подстрелил по меньшей мере пять человек в течение 14 минут.

Об этом сообщает NBC New York со ссылкой на местную полицию.

"По меньшей мере пять человек были подстрелены водителем автомобиля в Бруклине в понедельник ночью", - говорится в сообщении.

По данным полицейских, выстрелы были произведены в различных локациях района, поэтому неизвестно, сколько всего может быть пострадавших.

Первой четыре выстрела в грудь получила 23-летняя местная жительница. Через 12 минут еще трое 19-летних парней получили по пуле в спину. Через две минуты другой местный 19-летний парень получил пулю в спину, когда ехал на мопеде. Женщина, которая была на заднем сиденье транспортного средства, упала и получила травмы.

Все раненые находятся в местной больнице.

По данным полиции, неизвестный сознательно целился в этих людей. Разыскивается злоумышленник на белом седане.

Как сообщалось, в Техасе мужчина застрелил двух полицейских в американском штате Техас и после этого покончил с собой.