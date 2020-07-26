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В американском штате Юта самолет с шестью людьми на борту упал на жилой дом

В американском штате Юта самолет с шестью людьми на борту упал на жилой дом
Обновлено 06:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: Скриншот
Малогабаритный самолет Piper PA-32, на борту которого находились 6 граждан, упал на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан (штат Юта). Об этом сообщили на Fox News,

В Федеральной авиационной администрации США отметили, что в результате происшествия пострадали несколько человек. Возможно, есть погибшие, добавили в ведомстве.

По данным местной полиции, в доме, на который упал самолет, находился один человек. Он также получил травмы.

При этом власти пока не дают информацию о точном числе пострадавших и их состоянии.

Очевидцы делились видео инцидента в интернете:

 

 

Несколько из людей на борту пострадали, предположительно, есть погибшие, сообщила представитель полиции Дженнифер Уортен на пресс-конференции.

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США, Самолет, Жертвы, Крушение.

Автор:

Телеграф
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