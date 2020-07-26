В американском штате Юта самолет с шестью людьми на борту упал на жилой дом

В Федеральной авиационной администрации США отметили, что в результате происшествия пострадали несколько человек. Возможно, есть погибшие, добавили в ведомстве.
По данным местной полиции, в доме, на который упал самолет, находился один человек. Он также получил травмы.
При этом власти пока не дают информацию о точном числе пострадавших и их состоянии.
Очевидцы делились видео инцидента в интернете:
Несколько из людей на борту пострадали, предположительно, есть погибшие, сообщила представитель полиции Дженнифер Уортен на пресс-конференции.