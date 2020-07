Трамп объяснил, почему США выводят войска из Германии

"Германия платит миллиарды долларов в год России за энергию, а мы должны защищать ее от РФ? О чем это все? Кроме того, Германия сильно просрочила свой двухпроцентный взнос в бюджет НАТО. Именно поэтому мы и выводим часть войск из Германии", - написал Трамп в Twitter.

Germany pays Russia billions of dollars a year for Energy, and we are supposed to protect Germany from Russia. What’s that all about? Also, Germany is very delinquent in their 2% fee to NATO. We are therefore moving some troops out of Germany!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020