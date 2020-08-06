"Что бы это ни было - это ужасно": Трамп все еще не исключает версию об атаке на порт Бейрута

Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США внимательно изучают вопрос взрыва в порту Бейрута и пока не знают, что стало причиной взрыва. При том, он не исключает версию теракта.

"Что бы это ни было - это ужасно. Но они (власти Ливана - ред.) не знают, что произошло. Никто пока не знает", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

"Мы весьма активно разбираемся с этим. Возможно кто-то оставил там ужасные взрывоопасные устройства, какие-то штуки", - добавил он.

Также он отметил, что не исключает, что причиной трагедии могла быть целенаправленная атака, а не несчастный случай.

Ранее Трамп заявлял, что говорил с "некоторыми генералами", и по их мнению столица Ливана подверглась атаке, в ходе которой была взорвана "какая-то бомба".

При том, в оборонном ведомстве США говорят, что никаких признаков атаки на Бейрут, о котором ранее говорил президент Дональд Трамп, не было.

По версии властей причиной взрыва стала халатность рабочих во время сварочных работ. На одном из складов находилось 2 750 тонн нитрата аммония (амиачная селитра), чтобы избежать воровства, сотрудники порта решили заделать на складе отверстия, через которые могли пробраться злоумышленники. В ходе проведения работ и произошла детонация.