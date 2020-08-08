Скачать
Суббота, 08.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смягчение карантина: Укрзализныця возобновила остановку поездов в Тернополе и Луцке
Смягчение карантина: Укрзализныця возобновила остановку поездов в Тернополе и Луцке
"Речь идет о 5-7% нашего ВВП": у Зеленского оценили стоимость восстановления Донбасса
У Зеленского оценили стоимость восстановления Донбасса
Увольнение Сарри обойдется Ювентусу в круглую сумму
Увольнение Сарри обойдется Ювентусу в круглую сумму
Роз не будет: первая съемка проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной состоялась
Роз не будет: первая съемка проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной состоялась

Вслед за Германией: США пересмотрят вопрос о дислокации войск в еще одной европейской стране

Вслед за Германией: США пересмотрят вопрос о дислокации войск в еще одной европейской стране
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер
Соединенные Штаты сворачивают программу по дислокации 700 американских морпехов в Норвегии и переходят к более коротким периодическим развертываниям и сосредоточению на учениях флота. Об этом сообщает CNN.

Корпус морской пехоты США утверждает, что смена дислокации не связана с сокращением войск в Германии, что много кто называет благом для России.

"Морские пехотинцы будут размещаться в Норвегии на менее длительный период, чтобы лучше синхронизировать свою подготовку с норвежскими войсками и обеспечить более широкие возможности для крупномасштабных тактических учений подразделений морской пехоты",- заявил представитель сил морской пехоты США в Европе.

"Переход к такой модели развертывания Корпуса морской пехоты США не связан с корректировкой положения американских сил в Германии",- добавил он.

В 2018 году американские военные увеличили число американских морских пехотинцев, дислоцированных в Норвегии во время шестимесячных ротаций, примерно до 700 человек. Это развертывание рассматривался как ключ к повышению способности американских военных готовиться к арктической войне и неоднократно цитировался генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом как свидетельство американской приверженности обороне Европы.

Москва протестовала против увеличения присутствия американских морских пехотинцев в Норвегии, а один российский политик заявил, что этот шаг приведет к тому, что Норвегия станет мишенью российских военных.

Администрация Трампа критиковала Норвегию за то, что она не выполнила рекомендованный НАТО целевой показатель расходов на оборону в размере 2% своего ВВП, при этом страна тратит около 1,8%.

Норвегия "остается единственным союзником НАТО, имеющим общую границу с Россией и не имеющим надежного плана тратить 2 процента своего валового внутреннего продукта на оборону", - заявлял Трамп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Европа, Норвегия.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пандемия COVID-19: в Италии зафиксировали рекордное количество заражений с мая
02 Одеяло между ног: с чем связана любовь женщин к такому виду сна
03 8 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Повышение минимальной зарплаты: В "СН" раскрыли детали
05 Сигареты, прощайте: как преодолеть зависимость от курения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине сегодня отмечают день войск связи
В Украине сегодня отмечают день войск связи
Выборы в Беларуси: в ЦИК отчитались о явке
Выборы в Беларуси: в ЦИК отчитались о явке
Премьер Грузии: Мы полностью готовы к вступлению в НАТО
Премьер Грузии: Мы полностью готовы к вступлению в НАТО
Можете меня поздравить: Даша Ульянова &quot;отминусовала&quot; из своей жизни свой самый большой страх
Можете меня поздравить: Даша Ульянова "отминусовала" из своей жизни свой самый большой страх
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь