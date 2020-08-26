Отравление Навального: США готовы помочь в расследовании

Глава Государственного департамента США Майкл Помпео сообщил, что Штаты будут готовы помочь ЕС с расследованием причин возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального, если выводы немецких врачей будут подтверждены.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о предварительных выводах немецких медицинских экспертов о том, что активист российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен", - говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

По его словам, если эти выводы подтвердятся, Соединенные Штаты поддержат призыв ЕС провести детальное расследование произошедшего, и готовы помочь в этом.

"Семья г-на Навального и российский народ заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к этому были привлечены к ответственности. Мы мысленно пребываем с семьей г-на Навального и надеемся на его полное выздоровление", - добавил глава американской дипломатии.

Как сообщалось, утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Алексей Навальный. Он был доставлен машиной "скорой помощи" в больницу.

Пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Врач Навального Ярослав Ашихмин изначально настаивал на том, чтобы эвакуировать в Европу.

21 августа в омскую больницу, где находился Навальный допустили врачей. Жена политика обратилась к Путину.

22 августа навального доставили самолетом в Берлин в клинику Шарите.

Правительство Германии считает вероятным, что Навального все-таки отравили.