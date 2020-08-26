Скачать
Среда, 26.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Миллион за четыре дня: в мире зафиксировано уже более 24 млн случаев коронавируса
Миллион за четыре дня: в мире зафиксировано уже более 24 млн случаев коронавируса
Оппозиция Беларуси указала на незаконность назначения нового правительства страны
Оппозиция Беларуси указала на незаконность назначения нового правительства страны
Луческу берет первый трофей с Динамо: Шахтер повержен в Суперкубке Украины (Видео)
Луческу берет первый трофей с Динамо: Шахтер повержен в Суперкубке Украины (Видео)
СМИ: Nintendo готовит улучшенную Switch
СМИ: Nintendo готовит улучшенную Switch

Отравление Навального: США готовы помочь в расследовании

Отравление Навального: США готовы помочь в расследовании
Обновлено 06:01 Сегодня Телеграф Укринформ
Глава Государственного департамента США Майкл Помпео сообщил, что Штаты будут готовы помочь ЕС с расследованием причин возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального, если выводы немецких врачей будут подтверждены.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о предварительных выводах немецких медицинских экспертов о том, что активист российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен", - говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

По его словам, если эти выводы подтвердятся, Соединенные Штаты поддержат призыв ЕС провести детальное расследование произошедшего, и готовы помочь в этом.

"Семья г-на Навального и российский народ заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к этому были привлечены к ответственности. Мы мысленно пребываем с семьей г-на Навального и надеемся на его полное выздоровление", - добавил глава американской дипломатии.

Как сообщалось, утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Алексей Навальный. Он был доставлен машиной "скорой помощи" в больницу.

Отравление Навального: власти Германии потребовали от РФ провести расследование

Пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Врач Навального Ярослав Ашихмин изначально настаивал на том, чтобы эвакуировать в Европу.

21 августа в омскую больницу, где находился Навальный допустили врачей. Жена политика обратилась к Путину.

22 августа навального доставили самолетом в Берлин в клинику Шарите.

Правительство Германии считает вероятным, что Навального все-таки отравили.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Россия, Алексей Навальный, Майк Помпео.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько
02 Весьма неожиданно: бактерии умеют "кричать" и делают это, когда умирают
03 Ярмоленко поучаствовал в разгроме Ипсвича (Видео)
04 Итоги 25 августа: повышение "минималки" и продление карантина в Украине
05 Важно не прогадать: особенности воспитания дочери
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отравление Навального: США готовы помочь в расследовании
Отравление Навального: США готовы помочь в расследовании
СМИ: в США могут признать геноцидом притеснения уйгуров Китаем
СМИ: в США могут признать геноцидом притеснения уйгуров Китаем
Выборы в США: Байден пообещал в случае победы дать Украине летальное вооружение
Выборы в США: Байден пообещал в случае победы дать Украине летальное вооружение
Ремонт простым не будет: специалисты iFixit заглянули &quot;под капот&quot; новых флагманов Samsung
Ремонт простым не будет: специалисты iFixit заглянули "под капот" новых флагманов Samsung
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь