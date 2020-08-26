Эпидемия: в США ИФА-тестирование на коронавирус проводят бесплатно

До конца сентября жители США могут бесплатно проверить себя на наличие антитела к коронавирусу. Об этом сообщили в dailyhive.com.

Тестировать американцев будет Bloodworks Northwest (банк крови и медицинский исследовательский институт со штаб-квартирой в Сиэтле, штат Вашингтон). Проверить себя на наличие антител могут все желающие.

"Тем, у кого есть антитела к COVID, будет разрешено сдавать кровь каждые семь дней", - говорится в сообщении.

Чтобы сдавать кровь, пациенты должны быть старше 16 лет и иметь при себе маску для лица.

Напомним, что в Татарстане, тем временем, огласили результаты первого этапа ИФА-скрининга и начали второй.

Касательно Украины, то у нас ранее обещанный и анонсированный массовый ИФА-скрининг на антитела к "ковид" так и не стартовал.

Более того, показатели тестирования обязательных категорий граждан, таких как медики или полицейские, тоже остается на крайне низком уровне.

Эксперты и врачи видят в этом одну из причин ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Украине.

Так, по словам известного инфекциониста Михаила Фаворова, Украина игнорирует ИФА по непонятным ему причинам. Ведь у нас есть тест собственного производства, который признается одним из лучших в мире.

Более того, если наши власти не начнут, как положено, тестировать врачей, то медики снова будут умирать, предупреждает ученый.

Как сообщалось, в мире на данный момент зафиксировано 24 061 198 случаев коронавируса, в частности 823 513 смертей и 16 608 595 случаев выздоровления.