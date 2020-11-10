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С приходом Байдена возможны подвижки в вопросе деоккупации Крыма, - дипломат

С приходом Байдена возможны подвижки в вопросе деоккупации Крыма, - дипломат
08:24 Сегодня Телеграф

Изменится ли политика США в отношении Украины со сменой власти в Вашингтоне? О перспективах украинско-американского сотрудничества в ракурсе пока неофициальной, но всё более явной победы кандидата-демократа в президенты США Джо Байдена, "Телеграфу" рассказал дипломат, и.о министра иностранных дел Украины (с марта по октябрь 2009), первый заместитель главы МИД (2007-2010 гг.) Владимир Хандогий.

«Я и многие другие эксперты не ожидаем резких изменений в политике США по отношению к Украине. Более того, мне кажется, что после избрания президентом Байдена (если такое состоится официально), наши отношения будут развиваться в более предсказуемо плане. Во внешней политике важна предсказуемость, – подчеркивает дипломат. – А Байден - системный политик, хорошо и давно знает Украины. И потому его шаги в значительной степени предсказуемы».

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Владимир Хандогий считает, что можно ожидать усиления поддержки Украины со стороны международного сообщества в целом и США – в частности. Особенно в ракурсе противодействия российской агрессии.

«Возможны подвижки в шагах по деоккупации Крыма, – продолжает эксперт. – В связи с созданием украинской стороной Крымской платформы, США более предметно будут рассматривать наши предложения в этом плане. Вопрос прямого или косвенно, но – активного – участия США в Минском процессе и Нормандском формате касательно урегулирования ситуации на Донбассе также приобретет новое значение. Нам надо воспользоваться этой возможностью активно поработать с американцами в плане их прямого подключения к этим процессам. Очевидно, что нынешнее состояние дел в Минском процессе и Нормандском формате не вселяет оптимизм. Фактически мы никуда не двигаемся. А подключение США будет определенным стимулом для продолжения поиска каких-то новых идей и их реализации».

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Владимир Хандогий признался, что с оптимизмом смотрит на будущие американско-украинские отношения. Особенно важным считает сохранить существующую сегодня двухпартийную поддержу – как демократов, так и республиканцев, как в Конгрессе, так и в Сенате.

«Она была и ранее, важно сохранить этот баланс, – подчеркивает дипломат. – Американские политики могут активно противостоять друг другу по разным вопросам, но когда речь заходит об Украине, они выступают активно фронтом. Прежде всего, речь о санкциях по отношению к РФ за ее агрессию против Украины. Это будет более активно обсуждаться. Думаю, мы можем рассчитывать на их усиление».

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Автор: Андрей Питонов

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Украина, США, Джо Байден, Владимир Хандогий.

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Телеграф
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