США на пороге гражданской войны: показательные видео из-под стен Капитолия

После вторжения протестующих в здание Капитолия 6 января начались стычки с полицией и грабежи.

В сеть попали очень красноречивые кадры происходящих там событий.

Очевидцы рассказывают, как толпы сторонников действующего президента США Дональда Трампа врываются в офисы, фотографируются, бьют стекла, воруют сувениры, рвут бумаги, даже курят травку.

Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ против митингующих.

Тем временем сам Трамп уже дважды призвал людей сохранять спокойствие и миролюбие, отправив в то же время Нацгвардию в Капитолий для наведения порядка (которую ранее отказался направить Пентагон).

В сети ведут онлайн-трансляцию с места событий:

Смотрите и другие показательные видео, что там сейчас происходит:

Protestors have entered the Capitol. pic.twitter.com/dzaDGn5MoC — Jazmine Ulloa (@jazmineulloa) January 6, 2021

Video of Trump supporters breaking into the Capitol pic.twitter.com/imwGubWPEB — Aaron Rupar (@atrupar) January 6, 2021

WARNING: GRAPHIC CONTENT Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building. (Video: @TaylerUSA) pic.twitter.com/SKN8gGrx6E — David Hookstead (@dhookstead) January 6, 2021

JUST IN - Officer shaking to the core as the crowd rushes past in the U.S. Capitolpic.twitter.com/tjwaFWeuf4 — Disclose.tv (@disclosetv) January 6, 2021

BREAKING: Clashes reported inside the U.S. Capitol building pic.twitter.com/2twyZAD6wJ — BNO News (@BNONews) January 6, 2021

Right-wing terrorists fight the police pic.twitter.com/Y8wJ4kQDmK — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) January 6, 2021