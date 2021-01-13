После событий в Вашингтоне заблокировали еще один аккаунт Трампа

Социальные сети продолжают блокировать аккаунты Трампа за одобрение беспорядков, которые устроили сторонники действующего президента в Вашингтоне возле здания Капитолия 6 января.

Так YouTube на неделю заморозил канал Трампа, но ограничения могут продлить. На это период на сервис нельзя будет загружать новые видео, а также запускать онлайн-трансляции. Кроме того, все комментарии к видео, которые остались на канале, уже отключены.

Стоит отметить, что после протестов YouTube оставался единственной крупной платформой, которая не заблокировала учетную запись Трампа.

Ранее доступ к аккаунту Трампа закрыли также Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch. В то же время, президент анонсировал, что создаст собственную платформу.

Как сообщалось, 6 января, перед тем, как Конгресс США должен был утвердить избрание Джо Байдена президентом, сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Протестующие попытались устроить госпереворот. В результате штурма Капитолия погибли пять человек, в том числе один полицейский, более 60 были задержаны. Трамп осудил действия протестующих, однако продолжал заявлять, что "выборы украли" и что он понимает "их боль".