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Байдену на посту президента придется решать и старые проблемы, и преодолевать новые вызовы – эксперт

Байдену на посту президента придется решать и старые проблемы, и преодолевать новые вызовы – эксперт
05:28 Сегодня Телеграф cco, pixabay

Для преодоления имеющихся и новых вызовов президенту США Джо Байдену предстоит решить сложную задачу по нахождению компромиссов как с представителями и сторонниками Республиканской партии, так и внутри Демократической партии.

Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics, помощник депутата Палаты Обществ в Канаде Кевина Ламуру (2019 г.) Максим Джигун.

 Эксперт отмечает, что серьезным вызовом для Байдена являются экономические проблемы США. "Сейчас Байден предлагает парламенту поддержать решение о выделении 1,9 трлн долларов на преодоление экономического кризиса. Эта цифра куда значительнее, чем та, которую предлагал в 2009 году Обама во время всемирного экономического кризиса. И это – один из наибольших камней преткновения для Байдена. Цифра огромная. И как в Республиканской партии, так и в Демократической есть сомнения насчет необходимости поддерживать это решение", – говорит Джигун.

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Огромным вызовом для Байдена является, по мнению политолога, очень серьезная поляризация американского общества.

"Сопротивление политике Байдена есть не только среди республиканцев-политиков, особенно их радикальной части, но и среди электората Республиканской партии", – считает политолог.

Эксперт привел в пример приверженцев конспирологических теорий, которые сейчас в Техасе, где впервые за долгие годы выпал снег, пытаются доказать, что он искусственный и чуть ли не разбросан администрацией нового президента. Этакая месть Техасу, который голосовал за предыдущего президента США и соперника Байдена на выборах Дональда Трампа.

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Джигун добавляет, что искать компромиссы Байдену придется и внутри Демократической партии, поскольку ряд политиков-демократов, критикуют его за недостаточно "пронародную позицию".

"Уверен, что внутри Демпартии мы вскоре услышим и другие критические выпады в адрес нового президента. Так что ему придется решать проблему оппозиции и внутри собственной партии, где, как и в Республиканской, есть разные течения. И придется приложить немало усилий, чтобы переформатировать политику, взгляды и в партии, и в партиях, и в обществе. Сплотить их", - подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что структуру, которую выстроил Трамп за годы своего правления в Белом доме, придется серьезно перестраивать. "Для чего понадобиться немало усилий. Пока же главным вызовом остается коронавирус", – уверен эксперт.

 Как сообщалось, эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассказал "Телеграфу", что значат первые шаги Байдена в должности президента США.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

США, Экономика, Республиканская партия, Демократическая партия, Критика, Джо Байден, Максим Джигун, компромиссы.
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