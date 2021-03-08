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Апелляции Трампа по итогам выборов в США: Верховный Суд принял окончательное решение

Апелляции Трампа по итогам выборов в США: Верховный Суд принял окончательное решение
Обновлено 19:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию бывшего президента Дональда Трампа относительно отмены результатов выборов в штате Висконсин. 

Как сообщает Bloomberg, это последняя жалоба сторонников Трампа, направленная на пересмотр результатов выборов. 

Отказ был принят единолично и без комментариев. 

До этого 22 февраля суд отклонил еще одну апелляцию относительно отмены результатов выборов в Висконсине и еще четырех штатах. 

В жалобе утверждалось, что Избирательная комиссия Висконсина нарушила Конституцию США, когда установила игнорирующие законы штата правила голосования по почте. Впрочем, коллегия федерального апелляционного суда, в составе трех республиканцев, единогласно обращение отклонила. 

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года, победу на них одержал кандидат-демократ Джо Байден. 

Трамп с результатами не согласился и неоднократно заявлял своим сторонникам о массовых фальсификациях. Наибольшая эскалация напряжения пришлась на 6 января, когда группа сторонников Трампа штурмовала здание Капитолия

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Трамп же продолжил борьбу за отмену результатов выборов в судах, даже несмотря на то, что 20 января Байден принес присягу и официально стал 46 президентом США. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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США, Дональд Трамп.
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