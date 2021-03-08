Апелляции Трампа по итогам выборов в США: Верховный Суд принял окончательное решение

Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию бывшего президента Дональда Трампа относительно отмены результатов выборов в штате Висконсин.
Как сообщает Bloomberg, это последняя жалоба сторонников Трампа, направленная на пересмотр результатов выборов.
Отказ был принят единолично и без комментариев.
До этого 22 февраля суд отклонил еще одну апелляцию относительно отмены результатов выборов в Висконсине и еще четырех штатах.
В жалобе утверждалось, что Избирательная комиссия Висконсина нарушила Конституцию США, когда установила игнорирующие законы штата правила голосования по почте. Впрочем, коллегия федерального апелляционного суда, в составе трех республиканцев, единогласно обращение отклонила.
Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года, победу на них одержал кандидат-демократ Джо Байден.
Трамп с результатами не согласился и неоднократно заявлял своим сторонникам о массовых фальсификациях. Наибольшая эскалация напряжения пришлась на 6 января, когда группа сторонников Трампа штурмовала здание Капитолия.
Попытка переворота не удалась, а Трамп столкнулся со второй в его каденции возможностью импичмента.
14 февраля Сенат провалил голосование по импичменту.
Трамп же продолжил борьбу за отмену результатов выборов в судах, даже несмотря на то, что 20 января Байден принес присягу и официально стал 46 президентом США.