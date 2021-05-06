"Воздаем должное Украине": Госдеп США озвучил цели Блинкена в Киеве

В четверг, 6 мая, ночью в Украину с однодневным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. В Киеве у него запланирован ряд встреч и мероприятий, в том числе с первыми лицами Украинского государства.

Между тем, за некоторое время до прибытия его самолета в Международный аэропорт "Борисполь" Госдеп США распространил заявление под названием "США и Украина: стратегические партнеры".

Согласно ему, Блинкен посетит Киев, "чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России".

"Госсекретарь также будет способствовать прогрессу в программе реформ Украины, которая является ключом к обеспечению демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что Соединенные Штаты решительно поддерживают усилия Украины по достижению ее евроатлантических устремлений и построению процветающего, безопасного и демократического будущего для всех украинцев.

США также глубоко обеспокоены продолжающимися агрессивными действиями и риторикой России в адрес Украины, включая усиление присутствия российских войск в оккупированном Крыму и вокруг границ Украины.

Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за ситуацией и координировать свои действия с украинскими официальными лицами, союзниками и партнерами. "Мы воздаем должное Украине за ее постоянную сдержанность и ясно дали понять в ходе нашего взаимодействия с Москвой, что России необходимо воздерживаться от действий по эскалации", - говорится в заявлении Госдепа.

Также в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что Крым - это Украина. "Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию Крымского полуострова Россией. Мы призываем Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом", - отмечают в Госдепе.

В Государственном департаменте также подчеркивают, что "Донбасс - это Украина": "Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины и восстановлением суверенитета Украины".

Вместе с тем, в США отмечают, что добросовестное построение институтов и обеспечение подотчетного управления, как в государственных учреждениях, так и в корпоративном секторе - это ключ к достижению Украиной ее евроатлантических устремлений и построению процветающего, безопасного и демократического будущего.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину, продолжающую бороться с коррупцией и продвигать свою повестку дня в области верховенства закона и судебной реформы", - говорится в заявлении.

О важности визита госсекретаря США в Украину "Телеграфу" рассказали глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос, а также политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

В американских СМИ визит Блинкена связывают с готовящейся встречей президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.