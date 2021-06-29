В США расист застрелил двух прохожих: детали инцидента (фото)

В США в Массачусетсе 26 июня американец застрелил двоих чернокожих и также врезался в дом на угнанном грузовике.

Об этом 29 июня сообщили BBC News.

Так, 28-летний Натан Аллен застрелил полицейского в отставке Дэйва Грина и ветерана вооруженных сил Рамону Купер.

По информации полиции у мужчины также обнаружили расистские и антисемитские сочинения. Он был женат, работал, имел докторскую степень и не имел уголовного прошлого.

По предоставленным данным в городе Уинтроп мужчина угнал грузовик сантехника. Затем он врезался на авто в пустой дом, причинив значительный ущерб. После этого он выбрался из-под обломков и безуспешно попытался угнать другой автомобиль.

Убегая, он три раза выстрелил в спину 60-летней Рамоне Купер после чего та скончалась. Он также несколько раз выстрелил по 68-летнему Дэйву Грину.

Фото: Окружная прокуратура города Саффолк

Прибыв на место инцидента полицейские застрелили Аллена.

По данным правоохранителей "этот человек писал о превосходстве белой расы. О белых как о "высших хищниках". Он также рисовал свастику".

Напомним, что ранее в городе Бруклин-Сентер в штате Миннесота (США) произошло убийство 20-летнего темнокожего Данте Райта, приведшее к общественным беспорядкам, которое было случайностью: офицер полиции перепутала пистолет с электрошокером.

19 июня в США на параде гордости Стоунволл в Уилтон-Мэнорс (штат Флорида) произошло ЧП: один человек пострадал, а один погиб в результате наезда белого пикапа на толпу.