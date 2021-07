В Вашингтоне неизвестные устроили массовую стрельбу возле ресторана: погибла девочка (видео)

В Вашингтоне (США) вечером пятницы произошла массовая стрельба, в результате которой погибла шестилетняя девочка. Еще пять человек получили ранения.

Об этом пишет Daily Mail.

Стрельба произошла после 23:00 по местному времени (около 6:00 субботы по Киеву) возле ресторана Popeyes на пересечении улиц Мартина Лютера Кинга и Малкольма X.

Пострадали трое взрослых мужчин и двое женщин, их травмы не представляют угрозу для жизни. Девочка скончалась от ранений в больнице.

Стрелки задержаны не были. Полиция разыскивает "темный автомобиль" и просит местных жителей помочь установить личности ответственных или предоставить данные, которые помогут в расследовании.

BREAKING! Washington DC: Mass shooting incident w/homicide: 2900 Bl. of MLK Ave. S.E. MPD on scene with reports of at least 8 individuals shot, with a juvenile being one. pic.twitter.com/VarLFj52b0

— The American Patriot (@aceofspades1776) July 17, 2021