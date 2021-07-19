Молодые девушки стали рекордными темпами употреблять марихуану: последние исследования из США

В США медицинская марихуана разрешена в большинстве штатов, а в некоторых штатах разрешена рекреационная марихуана для взрослых.

Недавняя статья на сайте “National Public Radio” рассказывает о том, как ситуация с развитием рынка легальной марихуаны влияет на продавцов и потребителей этого натурального продукта. "Телеграф" предлагает ознакомиться с ее переводом.

Новая тенденция для продуктов из марихуаны - это прозрачные этикетки, проверенные в лаборатории ингредиенты, стандартизированная дозировка и современный брендинг, в основе которого лежат элементы традиционных потребительских брендов.

В 1990-е годы безымянные пластиковые пакеты, отмеченные знаком X, обозначающие эффективность, баночки, украшенные листьями "травки" и изображения сексуального характера, были стандартной маркетинговой тактикой для продуктов, связанных с марихуаной. По мере распространения ее легализации, когда рекреационная марихуана была разрешена для взрослых в 18 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, а медицинская марихуана - в 37 штатах, инвестиционные доллары хлынули потоком - и крупнейшие игроки отрасли начали профессиональный выпуск продукции.

Новая тенденция - это хорошо продуманная упаковка, четкие и регламентированные информационные этикетки, проверенные в лаборатории ингредиенты, стандартизированная дозировка и современный брендинг.

В дизайне упаковки используются элементы традиционных потребительских брендов. Картриджи с органической лекарственной смолой от компании Moxie, бренда продукции каннабиса из Калифорнии, поставляются в пластиковых и металлических баночках внутри красочной, современной коробки с принтом зебры, которая не будет неуместной на прилавке парфюмерии в универмаге.

В ассортименте марихуаны от компании "Kiva Confections" используются современные методы упаковки. Шоколадные батончики "Kiva" с тисненой коричневой оберткой могут поместиться на кассе в "Whole Foods". Их мятные конфеты с микродозой "Petra" 2,5 мг ТГК поставляется в контейнере, который можно положить в карман куртки и который получил название "Mommy Mint". Его создатели утверждают, что он снимает напряжение и не подавляет.

Бренд каннабиса "Rythm" продает одну восьмую унции цветка, высушенный зеленый бутон, который испаряется и вдыхается, в черной пластиковой банке с мерцающей этикеткой, похожей на косметику или средство для волос, и может поместиться в женской сумочке или спортивной сумке.

В то время как все потребители выигрывают от более безопасных, регулируемых и простых вариантов использования продуктов, женщины, употребляющие каннабис, говорят, что они особенно ценят развитый подход.

"Мне больше не нужно встречаться с жутким парнем в переулке, чтобы получить грамм безымянной грубой травы, - сказала 35-летняя Миган Тайлер Шрив, владеющая ресторанным бизнесом в Вирджинии. "Теперь я могу пойти в розничный магазин и купить первоклассную дизайнерскую травку".

"Изменения астрономические", - заявила она.

На фоне ограничений и страданий, связанных с Covid-19, легальные продажи каннабиса выросли на 46 процентов в течение 2020 года, достигнув 17,5 миллиардов долларов, согласно "BDSA", платформе данных о продажах каннабиса, которые завоевывают определенные позиции на алкогольном рынке США стоимостью более 250 миллиардов долларов. По оценкам нескольких операторов каннабиса, продажи во время пандемии увеличились вдвое или даже втрое.

Потребители, относящиеся к поколению Z, в целом продемонстрировали самый быстрый рост во время пандемии, чему способствовал тот факт, что многим из них исполнился 21 год - возраст, в котором каннабис можно законно покупать там, где это разрешено. Дестигматизация также играет роль. Некоторые молодые потребители провели годы становления в штатах, где рекреационная каннабис для взрослых разрешен, что очень удобно для них.

Но был также особый всплеск потребления со стороны женщин по сравнению с мужчинами.

Годовые продажи женщинам поколения Z, т.е. женщинам, родившимся в 1997 году или позже, выросли в 2020 году быстрее по сравнению с любой другой категорией потребителей. Рост составил 151%, согласно данным "Headset", аналитической компании по каннабису, которая собирает совокупную информацию по кассовым реестрам. За ними последовали мужчины поколения Z - 118 процентов. Миллениалы и поколение X замыкают четверку лидеров с ростом продаж примерно на 50% и 30% соответственно.

"Будущее каннабиса за женщинами", - сказала Бетани Гомес, управляющий директор "Brightfield Group", агентства по исследованию рынка каннабиса. "Среди женщин потребителей каннабиса на порядок больше".

По словам Гомес, изменение общественного мнения и все более изощренный дизайн и упаковка помогают продвигать эту тенденцию.

"Он более приемлемый, более компактный и более женственный", - сказала Бетани Гомес.

Цветки доминируют в продажах как у мужчин, так и у женщин. Согласно данным "Headset", женщины, потребители каннабиса, поколения Z, слегка переоценивают предварительно свернутые сигареты с марихуанной, продукты в жевательном виде или в виде напитков.

"Эта женщина-покупательница хочет быть рассудительной, хочет иметь что-то, что не просто поразит вас", - сказала Тесса Адамс, директор по маркетингу компании "Moxie".

Пользователи отмечают качество, удобство, портативность и простоту использования новой линейки продуктов. "Я не умею скручивать сигареты, поэтому получаю конусы или предварительно свернутые сигареты, наполненные молотой марихуаной и запечатанные", - сказала Даниэль Джордан, 21-летняя девушка, которая учится на техника ЭКГ. - "Их так легко набивать". Она сказала, что протестированный в лабораторных условиях продукт, который она получила в одном легальном диспансере, был очень эффективным и не вызывал у нее кашля или хрипов, по сравнению с продуктами неизвестных брендов от уличных торговцев. Джордан ценит эйфорию от марихуаны. Она вспомнила, как недавно она и ее друзья катались на лодке и употребляли каннабис. "Я просто набралась кайфа, просто плавала и хорошо проводила время. Мы все расслабились, поели, загорели. Все было хорошо", - сказала она. Когда Джордан курит, она говорит: "Я просто чувствую, как меня охватывает спокойствие ... Я не чувствую, что должна быть в движении". Женщины-потребители также заявили, что используют каннабис для самолечения при диагностированных состояниях, включая тревожность, анорексию, проблемы с вниманием, рак поджелудочной железы и посттравматическое стрессовое расстройство. Некоторые сказали, что назначенные таблетки не принесли им значительного облегчения, и они предпочли вместо этого использовать марихуану. Леди Гага курит марихуану прямо на сцене Сидни Чейни, 21-летняя представительница службы поддержки клиентов, сказала, что недавно употребляла каннабис, чтобы справиться со стрессом от похода за продуктами. "Это помогло справиться с беспокойством, вызванным большими толпами людей", - заявила она "NBC News" в онлайн-сообщении. Она сказала, что у нее синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также считает, что продукты из каннабиса помогают ей сосредоточиться и уложиться в сроки. Врачи говорят, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти утверждения. "Самолечение каннабисом обычно наблюдается у пациентов с различными психическими расстройствами, включая тревожные расстройства и посттравматическое стрессовое расстройство", - сказал доктор Сачин Патель, директор психиатрии Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси, который изучал воздействие каннабиса на мозг. "Однако неясно, обладает ли этот подход истинной терапевтической эффективностью или имеет ли он долгосрочные негативные последствия". Негативы могут включать в себя десенсибилизацию некоторых каннабиноидных рецепторов мозга, участвующих в чувстве благополучия и удовольствия, что на самом деле может со временем усиливать тревогу, одновременно повышая толерантность и употребление, сказал Патель. В среду лидер сенатского большинства Чак Шумер, штат Нью-Йорк, внес на рассмотрение законопроект о декриминализации марихуаны на федеральном уровне, но позволяет штатам вводить свои собственные запреты. В целом надежды операторов каннабиса на федеральную декриминализацию растут. Возможность работать на национальном уровне дает возможность поделиться продуктом, в который они верят, с большей аудиторией и увеличением прибыли, но также и с повышенными рисками. Отрасль стремится стать похожей на любой другой обычный потребительский товар и завоевать признание и доверие к своим брендам. "Носить бикини и выглядеть вызывающе - эти вещи уже ушли в прошлое", - сказала Кристи Палмер, соучредитель "Kiva Confections". "Бренды и компании, занимающиеся каннабисом, участвуют в программе и профессионализируются таким образом, что участие женщин в этой сфере очень даже приветствуется".

Ранее "Телеграф" писал о том, что новое исследование канадских ученых показало, что курение марихуаны влияет на потенцю.