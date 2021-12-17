Для чего нужны заклепки на джинсах: польза, о которой вы не догадывались

Металлические заклепки уже почти 150 лет остаются неотъемлемой частью джинсов

В течение последних нескольких десятилетий джинсы стали одним из основных предметов нашего гардероба. Мы их носим и на работу, и дома и на прогулки с родными. Наверняка, вы задумывались о том, зачем нужен маленький кармашек, который есть практически на каждой паре любимых брюк, а также, почему карманы декорированы металлическими заклепками.

Ответ нашло издание The Sun.

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Металлические заклепки на джинсах появились в 1873 году с подачи американского портного Джейкоба Дэвиса. В его ателье в Сан-Франциско постоянно обращались местные рабочие с оборванными карманами. Джейкоб решил избавиться от этой проблемы с помощью металлических заклепок, которые должны были предупредить обрывания карманов.

У Джейкоба Дэвиса не было достаточно средств, чтобы использовать эту идею в массовом производстве джинсов, и он обратился за помощью к Леви Штраусу. В итоге пионеры джинсовой компании Levi Strauss & Co даже получили патент США на заклепки, которые были описаны как элемент улучшения крепления карманных отверстий.

Заклепки на время исчезли из джинсовых брюк во времена Второй мировой войны. Это было связано с тем, что тогда весь металл направлялся на нужды армии. Позже они вернулись на джинсы. А сейчас металлические заклепки на любимых брюках, как и бантик на бюстгальтерах, утратили свое практическое предназначение и остаются, скорее, данью истории.

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