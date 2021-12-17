Навіщо потрібні заклепки на джинсах: користь, про яку ви не здогадувалися

Металеві заклепки вже майже 150 років залишаються невід’ємною частиною джинсів

Протягом останніх кількох десятиліть джинси стали одним із основних предметів нашого гардеробу. Ми їх носимо і на роботу, і вдома, і на прогулянки з рідними. Напевно, ви замислювалися про те, навіщо потрібна маленька кишенька, яка є практично на кожній парі улюблених штанів, а також чому кишені декоровані металевими заклепками.

Відповідь знайшло видання The Sun.

Читайте також: Категорія Lifestyle Навіщо потрібна петелька на спинці сорочки Відповідей на це питання є кілька, і вони мають власне пояснення.

Металеві заклепки на джинсах з’явилися в 1873 з подачі американського кравця Джейкоба Девіса. У його ательє Сан-Франциско постійно зверталися місцеві робітники з обірваними кишенями. Джейкоб вирішив позбавитися цієї проблеми за допомогою металевих заклепок, які повинні були попередити обривання кишень.

Джейкоб Девіс не мав достатньо коштів, щоб використати цю ідею в масовому виробництві джинсів, і він звернувся за допомогою до Леві Штрауса. У результаті піонери джинсової компанії Levi Strauss & Co навіть отримали патент США на заклепки, описані як елемент поліпшення кріплення кишенькових отворів.

Заклепки на якийсь час зникли з джинсових штанів за часів Другої світової війни. Це було з тим, що тоді весь метал прямував потреби армії. Згодом вони повернулися на джинси. А зараз металеві заклепки на улюблених штанах, як і бантик на бюстгальтерах, втратили своє практичне призначення і залишаються, швидше, данинуою історії.

Раніше "Телеграф" розповідав, як поєднувати джинси у різних образах.