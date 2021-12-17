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Навіщо потрібні заклепки на джинсах: користь, про яку ви не здогадувалися

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Чому заклепки на джинсах роблять із металу Новина оновлена 17 грудня 2021, 11:17
Чому заклепки на джинсах роблять із металу

Металеві заклепки вже майже 150 років залишаються невід’ємною частиною джинсів

Протягом останніх кількох десятиліть джинси стали одним із основних предметів нашого гардеробу. Ми їх носимо і на роботу, і вдома, і на прогулянки з рідними. Напевно, ви замислювалися про те, навіщо потрібна маленька кишенька, яка є практично на кожній парі улюблених штанів, а також чому кишені декоровані металевими заклепками.

Відповідь знайшло видання The Sun.

Металеві заклепки на джинсах з’явилися в 1873 з подачі американського кравця Джейкоба Девіса. У його ательє Сан-Франциско постійно зверталися місцеві робітники з обірваними кишенями. Джейкоб вирішив позбавитися цієї проблеми за допомогою металевих заклепок, які повинні були попередити обривання кишень.

Джейкоб Девіс не мав достатньо коштів, щоб використати цю ідею в масовому виробництві джинсів, і він звернувся за допомогою до Леві Штрауса. У результаті піонери джинсової компанії Levi Strauss & Co навіть отримали патент США на заклепки, описані як елемент поліпшення кріплення кишенькових отворів.

Заклепки на якийсь час зникли з джинсових штанів за часів Другої світової війни. Це було з тим, що тоді весь метал прямував потреби армії. Згодом вони повернулися на джинси. А зараз металеві заклепки на улюблених штанах, як і бантик на бюстгальтерах, втратили своє практичне призначення і залишаються, швидше, данинуою історії.

Раніше "Телеграф" розповідав, як поєднувати джинси у різних образах.

Теги:
#Мода #Одяг #Стиль #Джинси #Штани
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