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Будут радовать из года в год: вещи, которые будут актуальны еще не один сезон (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Вещи, которые стоит купить во время распродажи Новость обновлена 07 января 2022, 08:27
Вещи, которые стоит купить во время распродажи

Веди, которые из года в год способны радовать вас и поддерживать актуальность вашего гардероба.

Сезон различных зимних распродаж в самом разгаре, а это значит, что наступил период "соблазнения" модниц магазинами. Мы уже рассказывали, что нужно делать, чтобы избежать ненужных покупок в такое время, и поведали о трендах 2022-го года, которые вызывают неоднозначное отношение, чтобы вы были в курсе модных новинок. А теперь мы хотим поговорить о "вечном", а точнее о тех вещах из гардероба, которые будет вас радовать долгое время.

Стилист Ирина Шаманская на своей странице в Инстаграм рассказала своим подписчицам, какие вещи будут современны еще не один сезон, поэтому если в вашем гардеробе нет что-нибудь из них, то обязательно приобретите это.

Вещи, которые не теряют актуальность

  • Платье-комбинация
  • Сумка-шоппер
  • Жакет
  • Белая рубашка
  • Классическое пальто
  • Топ на бретелях
  • Водолазка

Ранее "Телеграф" писал о главных принципах выбора одежды, которые позволят выглядеть великолепно, не зависимо от того, что сейчас в тренде.

Теги:
#Мода #Гардероб #Стиль #Женский гардероб
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