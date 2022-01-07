Будут радовать из года в год: вещи, которые будут актуальны еще не один сезон (фото)
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Веди, которые из года в год способны радовать вас и поддерживать актуальность вашего гардероба.
Сезон различных зимних распродаж в самом разгаре, а это значит, что наступил период "соблазнения" модниц магазинами. Мы уже рассказывали, что нужно делать, чтобы избежать ненужных покупок в такое время, и поведали о трендах 2022-го года, которые вызывают неоднозначное отношение, чтобы вы были в курсе модных новинок. А теперь мы хотим поговорить о "вечном", а точнее о тех вещах из гардероба, которые будет вас радовать долгое время.
Стилист Ирина Шаманская на своей странице в Инстаграм рассказала своим подписчицам, какие вещи будут современны еще не один сезон, поэтому если в вашем гардеробе нет что-нибудь из них, то обязательно приобретите это.
Вещи, которые не теряют актуальность
- Платье-комбинация
- Сумка-шоппер
- Жакет
- Белая рубашка
- Классическое пальто
- Топ на бретелях
- Водолазка
Ранее "Телеграф" писал о главных принципах выбора одежды, которые позволят выглядеть великолепно, не зависимо от того, что сейчас в тренде.
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