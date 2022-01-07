Будут радовать из года в год: вещи, которые будут актуальны еще не один сезон (фото)

Веди, которые из года в год способны радовать вас и поддерживать актуальность вашего гардероба.

Сезон различных зимних распродаж в самом разгаре, а это значит, что наступил период "соблазнения" модниц магазинами. Мы уже рассказывали, что нужно делать, чтобы избежать ненужных покупок в такое время, и поведали о трендах 2022-го года, которые вызывают неоднозначное отношение, чтобы вы были в курсе модных новинок. А теперь мы хотим поговорить о "вечном", а точнее о тех вещах из гардероба, которые будет вас радовать долгое время.

Стилист Ирина Шаманская на своей странице в Инстаграм рассказала своим подписчицам, какие вещи будут современны еще не один сезон, поэтому если в вашем гардеробе нет что-нибудь из них, то обязательно приобретите это.

Вещи, которые не теряют актуальность

Платье-комбинация

Сумка-шоппер

Жакет

Белая рубашка

Классическое пальто

Топ на бретелях

Водолазка

Ранее "Телеграф" писал о главных принципах выбора одежды, которые позволят выглядеть великолепно, не зависимо от того, что сейчас в тренде.