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Радуватимуть рік у рік: речі, які будуть актуальні ще не один сезон (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Речі, які варто купити під час розпродажу Новина оновлена 07 січня 2022, 08:27
Речі, які варто купити під час розпродажу

Речі, які з року в рік здатні радувати вас та підтримувати актуальність вашого гардероба.

Сезон різних зимових розпродажів у самому розпалі, а це означає, що настав період "спокуси" модниць магазинами. Ми вже розповідали, що потрібно робити, щоб уникнути непотрібних покупок у такий час, і розповіли про тренди 2022-го року, які викликають неоднозначне відношення, щоб ви були в курсі модних новинок. А тепер ми хочемо поговорити про "вічне", а точніше про ті речі з гардероба, які вас радуватимуть довгий час.

Стиліст Ірина Шаманська на своїй сторінці в Інстаграм розповіла своїм підписницям, які речі будуть сучасні ще не один сезон, тому, якщо у вашому гардеробі немає чогось із них, то обов’язково придбайте це.

Речі, які не втрачають актуальності

  • Сукня-комбінація
  • Сумка-шоппер
  • Жакет
  • Біла сорочка
  • Класичне пальто
  • Топ на бретелях
  • Водолазка

Раніше "Телеграф" писав про основні принципи вибору одягу, які дозволять мати гарний вигляд, незалежно від того, що зараз у тренді.

Теги:
#Мода #Гардероб #Стиль #Жіночий гардероб
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