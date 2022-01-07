Радуватимуть рік у рік: речі, які будуть актуальні ще не один сезон (фото)

Речі, які з року в рік здатні радувати вас та підтримувати актуальність вашого гардероба.

Сезон різних зимових розпродажів у самому розпалі, а це означає, що настав період "спокуси" модниць магазинами. Ми вже розповідали, що потрібно робити, щоб уникнути непотрібних покупок у такий час, і розповіли про тренди 2022-го року, які викликають неоднозначне відношення, щоб ви були в курсі модних новинок. А тепер ми хочемо поговорити про "вічне", а точніше про ті речі з гардероба, які вас радуватимуть довгий час.

Стиліст Ірина Шаманська на своїй сторінці в Інстаграм розповіла своїм підписницям, які речі будуть сучасні ще не один сезон, тому, якщо у вашому гардеробі немає чогось із них, то обов’язково придбайте це.

Речі, які не втрачають актуальності

Сукня-комбінація

Сумка-шоппер

Жакет

Біла сорочка

Класичне пальто

Топ на бретелях

Водолазка

Раніше "Телеграф" писав про основні принципи вибору одягу, які дозволять мати гарний вигляд, незалежно від того, що зараз у тренді.