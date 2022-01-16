Гардероб в помощь: 9 лайфхаков, как замаскировать выпирающий живот (фото)

Правильный подбор одежды поможет спрятать недостатки фигуры.

Тренды трендами, а если фигура еще не совсем идеальная, то многие модницы отказываются от стильных вещей, скрывая все свои недостатки под мешковатой одеждой. Однако и с небольшим животиком можно выглядеть очень стильно и модно, главное знать, какие вещи помогут скрыть "проблемное место".

Стилист Татьяна Белявина на своей странице в Инстаграм рассказала, что делать и как правильно одеваться, чтобы сделать выступающий живот менее заметным.

Лайфхаки, как скрыть живот при помощи одежды

Плотные ткани и свободное облегание

Если живот обтянуть, то он меньше не станет. Если надеть огромный балахон, то не только живот, но и вы сама станете в целом больше.

Ищите золотую середину.

Слегка завышенная талия

Сдвигаем талию слегка выше вашей, так после такой талии юбка расширяется и дает пространство животу.

Это не ампир, когда талия смещается под самую грудь

Эффект баски

Формируем талию и баску. Это снова даст пространство для живота, что замаскирует его.

Для этого верх берем объемным и ремнем собираем этот объем в баску.

Эффект талии

Снова объемный крой, но уже в крое предусмотрена талия и расширение после нее. В это расширение и будет помещаться живот.

Вертикали

Одна вертикаль не справится. Ее лучше сочетать с завышенной талией или полуприлеганием.

Темное/светлое внутри + принт

Снова вертикаль, но более хитрая. Внутренний слой и низ должны быть в одном цвете, а второй слой в другом или с принтом.

Не забывайе про полуприлегание.

Маскирующий принт

Если принт плотный, рябит, то он размывает объем, и он кажется меньше.

А еще можно перевести внимание с живота на ноги при помощи принта.

Диагонали

Помните про плотность и прилегание — это самое важное в этом деле.

Платья

Прямые или а-силуэта из плотных тканей полуприлегающего силуэта отлично маскируют практически любые животы.

Отметим, что мода циклична, и некоторые тренды последних нескольких лет уже начали терять свою актуальность. Такая ситуация складывается с любыми сезонными вещами — как зимними, так и летними.