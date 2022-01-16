Гардероб в помощь: 9 лайфхаков, как замаскировать выпирающий живот (фото)
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Правильный подбор одежды поможет спрятать недостатки фигуры.
Тренды трендами, а если фигура еще не совсем идеальная, то многие модницы отказываются от стильных вещей, скрывая все свои недостатки под мешковатой одеждой. Однако и с небольшим животиком можно выглядеть очень стильно и модно, главное знать, какие вещи помогут скрыть "проблемное место".
Стилист Татьяна Белявина на своей странице в Инстаграм рассказала, что делать и как правильно одеваться, чтобы сделать выступающий живот менее заметным.
Лайфхаки, как скрыть живот при помощи одежды
- Плотные ткани и свободное облегание
Если живот обтянуть, то он меньше не станет. Если надеть огромный балахон, то не только живот, но и вы сама станете в целом больше.
- Слегка завышенная талия
Сдвигаем талию слегка выше вашей, так после такой талии юбка расширяется и дает пространство животу.
- Эффект баски
Формируем талию и баску. Это снова даст пространство для живота, что замаскирует его.
- Эффект талии
Снова объемный крой, но уже в крое предусмотрена талия и расширение после нее. В это расширение и будет помещаться живот.
- Вертикали
Одна вертикаль не справится. Ее лучше сочетать с завышенной талией или полуприлеганием.
- Темное/светлое внутри + принт
Снова вертикаль, но более хитрая. Внутренний слой и низ должны быть в одном цвете, а второй слой в другом или с принтом.
- Маскирующий принт
Если принт плотный, рябит, то он размывает объем, и он кажется меньше.
- Диагонали
Помните про плотность и прилегание — это самое важное в этом деле.
- Платья
Прямые или а-силуэта из плотных тканей полуприлегающего силуэта отлично маскируют практически любые животы.
Отметим, что мода циклична, и некоторые тренды последних нескольких лет уже начали терять свою актуальность. Такая ситуация складывается с любыми сезонными вещами — как зимними, так и летними.