Гардероб в допомогу: 9 лайфхаків, як замаскувати живіт, що випирає (фото)

Правильний підбір одягу допоможе сховати недоліки фігури.

Тренди трендами, а якщо фігура ще не зовсім ідеальна, то багато модниць відмовляються від стильних речей, приховуючи всі свої недоліки під мішкуватим одягом. Однак і з невеликим животом можна виглядати дуже стильно та модно, головне знати, які речі допоможуть приховати "проблемне місце".

Стиліст Тетяна Белявіна на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, що робити і як правильно одягатися, щоб зробити живіт, що виступає, менш помітним.

Лайфхаки, як приховати живіт за допомогою одягу

Щільні тканини та вільне облягання

Якщо живіт обтягнути, він менше не стане. Якщо надіти величезний балахон, то не тільки живіт, але й ви сама станете загалом більшою.

Шукайте золоту середину

Злегка завищена талія

Зсуваємо талію злегка вище за вашу, так після такої талії спідниця розширюється і дає простір животу.

Це не ампір, коли талія зміщується під самі груди

Ефект баски

Формуємо талію та баску. Це знову дасть простір для живота, що замаскує його.

Для цього верх робимо об’ємним та ременем збираємо його у баску.

Ефект талії

Знову об’ємний крій, але вже в крої передбачено талію та розширення після неї. У це розширення і поміщатиметься живіт.

Вертикалі

Одна вертикаль не впорається. Її краще поєднувати із завищеною талією або напівприляганням.

Темне/світле всередині + принт

Знову вертикаль, але хитріша. Внутрішній шар і низ мають бути в одному кольорі, а верхній шар в іншому кольорі або з принтом.

Не забувай про напівприлягання.

Маскуючий принт

Якщо принт щільний або рябить, він розмиває об'єм, і він здається менше.

А ще можна змістити увагу з живота на ноги за допомогою принта.

Діагоналі

Пам’ятайте про щільність і прилягання – це найважливіше у цій справі.

Сукні

Прямі або сукні а-силуету із щільних тканин відмінно маскують практично будь-які животи.

Зазначимо, що мода циклічна і деякі тренди останніх кількох років вже почали втрачати свою актуальність. Така ситуація складається з будь-якими сезонними речами — як зимовими, так і літніми.