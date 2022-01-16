Гардероб в допомогу: 9 лайфхаків, як замаскувати живіт, що випирає (фото)
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Правильний підбір одягу допоможе сховати недоліки фігури.
Тренди трендами, а якщо фігура ще не зовсім ідеальна, то багато модниць відмовляються від стильних речей, приховуючи всі свої недоліки під мішкуватим одягом. Однак і з невеликим животом можна виглядати дуже стильно та модно, головне знати, які речі допоможуть приховати "проблемне місце".
Стиліст Тетяна Белявіна на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, що робити і як правильно одягатися, щоб зробити живіт, що виступає, менш помітним.
Лайфхаки, як приховати живіт за допомогою одягу
- Щільні тканини та вільне облягання
Якщо живіт обтягнути, він менше не стане. Якщо надіти величезний балахон, то не тільки живіт, але й ви сама станете загалом більшою.
- Злегка завищена талія
Зсуваємо талію злегка вище за вашу, так після такої талії спідниця розширюється і дає простір животу.
- Ефект баски
Формуємо талію та баску. Це знову дасть простір для живота, що замаскує його.
- Ефект талії
Знову об’ємний крій, але вже в крої передбачено талію та розширення після неї. У це розширення і поміщатиметься живіт.
- Вертикалі
Одна вертикаль не впорається. Її краще поєднувати із завищеною талією або напівприляганням.
- Темне/світле всередині + принт
Знову вертикаль, але хитріша. Внутрішній шар і низ мають бути в одному кольорі, а верхній шар в іншому кольорі або з принтом.
- Маскуючий принт
Якщо принт щільний або рябить, він розмиває об'єм, і він здається менше.
- Діагоналі
Пам’ятайте про щільність і прилягання – це найважливіше у цій справі.
- Сукні
Прямі або сукні а-силуету із щільних тканин відмінно маскують практично будь-які животи.
Зазначимо, що мода циклічна і деякі тренди останніх кількох років вже почали втрачати свою актуальність. Така ситуація складається з будь-якими сезонними речами — як зимовими, так і літніми.