Блестки, смайлики и классика: актуальные тренды маникюра на 2022-й год (фото)

Помимо стильного гардероба, девушки должны заботится и о красоте своих ногтей.

Ухоженные руки — это один из главных критериев хорошего внешнего вида каждой девушки, поэтому помимо знаний об актуальных трендах в гардеробе и модных украшениях, важно знать и главные тенденции в дизайне ногтей.

Стилист Татьяна Базлова на своей странице в Инстаграм опубликовала тренды в маникюре 2022-го года, отметив, что многие из них во многом пересекаются и с трендами в одежде.

Стилист также отметила, что в нейл-сфере проявляются тенденции из нулевых, а именно возвращается мода на длинные квадратные ногти. Помимо этого стильными остаются дизайны с блеском в виде очень ярких покрытий с блестками, "детский" игривый маникюр со смайликами и небрежными рисунками. И конечно же остаются в тренде классические формы и палитры.

Модный маникюр 2022

Однотонное покрытие

Квадратная форма

Геометрия и абстракция

Французский маникюр с нестандартными оттенками

Нейтральные оттенки и натуральный маникюр

Серебристый и золотистый блеск

Смайлики, наклейки и буквы

Стоить добавить, что трикотажные вещи также входят в новый винтажный тренд. О том, с чем лучше сочетать трикотажную одежду — смотрите в нашем материале.