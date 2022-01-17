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Блестки, смайлики и классика: актуальные тренды маникюра на 2022-й год (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Классические формы и палитры актуальны всегда Новость обновлена 17 января 2022, 20:57
Классические формы и палитры актуальны всегда

Помимо стильного гардероба, девушки должны заботится и о красоте своих ногтей.

Ухоженные руки — это один из главных критериев хорошего внешнего вида каждой девушки, поэтому помимо знаний об актуальных трендах в гардеробе и модных украшениях, важно знать и главные тенденции в дизайне ногтей.

Стилист Татьяна Базлова на своей странице в Инстаграм опубликовала тренды в маникюре 2022-го года, отметив, что многие из них во многом пересекаются и с трендами в одежде.

Стилист также отметила, что в нейл-сфере проявляются тенденции из нулевых, а именно возвращается мода на длинные квадратные ногти. Помимо этого стильными остаются дизайны с блеском в виде очень ярких покрытий с блестками, "детский" игривый маникюр со смайликами и небрежными рисунками. И конечно же остаются в тренде классические формы и палитры.

Модный маникюр 2022

  • Однотонное покрытие
  • Квадратная форма
  • Геометрия и абстракция
  • Французский маникюр с нестандартными оттенками
  • Нейтральные оттенки и натуральный маникюр
  • Серебристый и золотистый блеск
  • Смайлики, наклейки и буквы

Стоить добавить, что трикотажные вещи также входят в новый винтажный тренд. О том, с чем лучше сочетать трикотажную одежду — смотрите в нашем материале.

Теги:
#Мода #Маникюр #Стиль
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