Блискітки, смайлики та класика: актуальні тренди манікюру на 2022-й рік (фото)

Крім стильного гардероба, дівчата повинні піклуватися про красу своїх нігтів.

Доглянуті руки — це один з головних критеріїв гарного зовнішнього вигляду кожної дівчини, тому крім знань про актуальні тренди в гардеробі та модні прикраси, важливо знати і головні тенденції в дизайні нігтів.

Стиліст Тетяна Базлова на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала тренди в манікюрі 2022-го року, зазначивши, що багато що з них багато в чому перетинається і з трендами в одязі.

Стиліст також зазначила, що у нейл-сфері виявляються тенденції з нульових, а саме повертається мода на довгі квадратні нігті. Крім цього, стильними залишаються дизайни з блиском у вигляді дуже яскравих покриттів з блискітками, "дитячий" грайливий манікюр зі смайликами та недбалими малюнками. І звичайно ж залишаються у тренді класичні форми та палітри.

Модний манікюр 2022

Однотонне покриття

Квадратна форма

Геометрія та абстракція

Французький манікюр із нестандартними відтінками

Нейтральні відтінки та натуральний манікюр

Сріблястий і золотистий блиск

Смайли, наклейки та літери

Варто додати, що трикотажні речі також входять до нового вінтажного тренду. Про те, з чим краще поєднувати трикотажний одяг дивіться в нашому матеріалі.