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Блискітки, смайлики та класика: актуальні тренди манікюру на 2022-й рік (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Класичні форми та палітри актуальні завжди Новина оновлена 17 січня 2022, 20:57
Класичні форми та палітри актуальні завжди

Крім стильного гардероба, дівчата повинні піклуватися про красу своїх нігтів.

Доглянуті руки — це один з головних критеріїв гарного зовнішнього вигляду кожної дівчини, тому крім знань про актуальні тренди в гардеробі та модні прикраси, важливо знати і головні тенденції в дизайні нігтів.

Стиліст Тетяна Базлова на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала тренди в манікюрі 2022-го року, зазначивши, що багато що з них багато в чому перетинається і з трендами в одязі.

Стиліст також зазначила, що у нейл-сфері виявляються тенденції з нульових, а саме повертається мода на довгі квадратні нігті. Крім цього, стильними залишаються дизайни з блиском у вигляді дуже яскравих покриттів з блискітками, "дитячий" грайливий манікюр зі смайликами та недбалими малюнками. І звичайно ж залишаються у тренді класичні форми та палітри.

Модний манікюр 2022

  • Однотонне покриття
  • Квадратна форма
  • Геометрія та абстракція
  • Французький манікюр із нестандартними відтінками
  • Нейтральні відтінки та натуральний манікюр
  • Сріблястий і золотистий блиск
  • Смайли, наклейки та літери

Варто додати, що трикотажні речі також входять до нового вінтажного тренду. Про те, з чим краще поєднувати трикотажний одяг дивіться в нашому матеріалі.

Теги:
#Мода #Манікюр #Стиль
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