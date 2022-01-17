Блискітки, смайлики та класика: актуальні тренди манікюру на 2022-й рік (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 3
Крім стильного гардероба, дівчата повинні піклуватися про красу своїх нігтів.
Доглянуті руки — це один з головних критеріїв гарного зовнішнього вигляду кожної дівчини, тому крім знань про актуальні тренди в гардеробі та модні прикраси, важливо знати і головні тенденції в дизайні нігтів.
Стиліст Тетяна Базлова на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала тренди в манікюрі 2022-го року, зазначивши, що багато що з них багато в чому перетинається і з трендами в одязі.
Стиліст також зазначила, що у нейл-сфері виявляються тенденції з нульових, а саме повертається мода на довгі квадратні нігті. Крім цього, стильними залишаються дизайни з блиском у вигляді дуже яскравих покриттів з блискітками, "дитячий" грайливий манікюр зі смайликами та недбалими малюнками. І звичайно ж залишаються у тренді класичні форми та палітри.
Модний манікюр 2022
- Однотонне покриття
- Квадратна форма
- Геометрія та абстракція
- Французький манікюр із нестандартними відтінками
- Нейтральні відтінки та натуральний манікюр
- Сріблястий і золотистий блиск
- Смайли, наклейки та літери
Варто додати, що трикотажні речі також входять до нового вінтажного тренду. Про те, з чим краще поєднувати трикотажний одяг дивіться в нашому матеріалі.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-