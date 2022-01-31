Должен быть у каждой: дизайнер назвала самый модный пуховик этой зимы

В моду снова возвращается женственность и утонченные силуэты.

До конца зимы остался еще целый календарный месяц, а по факту не снимать зимнюю одежду нам предстоит еще половину весны. таким образом у нас осталась еще масса времени для того, чтобы примерять на себя стильные зимние образы.

Важной составляющей таких аутфитов является теплый пуховик. Дизайнер Эльвира Гасанова в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала, какие пуховики являются наиболее актуальными этой зимой.

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Итак, по словам дизайнера, на пике моды сейчас находятся пуховики с поясом на талии, создающие женственный силуэт. При этом подчеркнутая талия и пояс не только создают утонченный образ, но и лучше согревают в зимние морозы. Гасанова отмечает, что в тренде сейчас укороченные модели пуховиков либо те, которые немного закрывают попу.

В моде модели с поясом на талии

Дизайнер также рассказала, какой обувью лучше дополнять такие пуховики, чтобы создать стильный образ. По ее словам, это сапоги на грубой тракторной подошве. Также, как и всегда, актуальны кроссовки. Зимой можно подобрать для себя стильные утепленные модели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о трендах, которые потеряют свою актуальность в 2022-м году.