Должен быть у каждой: дизайнер назвала самый модный пуховик этой зимы
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В моду снова возвращается женственность и утонченные силуэты.
До конца зимы остался еще целый календарный месяц, а по факту не снимать зимнюю одежду нам предстоит еще половину весны. таким образом у нас осталась еще масса времени для того, чтобы примерять на себя стильные зимние образы.
Важной составляющей таких аутфитов является теплый пуховик. Дизайнер Эльвира Гасанова в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала, какие пуховики являются наиболее актуальными этой зимой.
Итак, по словам дизайнера, на пике моды сейчас находятся пуховики с поясом на талии, создающие женственный силуэт. При этом подчеркнутая талия и пояс не только создают утонченный образ, но и лучше согревают в зимние морозы. Гасанова отмечает, что в тренде сейчас укороченные модели пуховиков либо те, которые немного закрывают попу.
Дизайнер также рассказала, какой обувью лучше дополнять такие пуховики, чтобы создать стильный образ. По ее словам, это сапоги на грубой тракторной подошве. Также, как и всегда, актуальны кроссовки. Зимой можно подобрать для себя стильные утепленные модели.
Ранее "Телеграф" рассказывал, о трендах, которые потеряют свою актуальность в 2022-м году.
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