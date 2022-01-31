Має бути у кожної: дизайнер назвала наймодніший пуховик цієї зими

У моду знову повертається жіночність та витончені силуети.

До кінця зими залишився ще цілий календарний місяць, а за фактом не знімати зимовий одяг ми маємо ще половину весни. Таким чином у нас залишилася ще багато часу для того, щоб приміряти на себе стильні зимові образи.

Важливою складовою таких аутфітів є пуховик. Дизайнер Ельвіра Гасанова в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла, які пуховики є найактуальнішими цієї зими.

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Отже, за словами дизайнера, на піку моди зараз знаходяться пуховики з поясом на талії, що створюють жіночний силует. При цьому підкреслена талія та пояс не лише створюють витончений образ, але й краще зігрівають у зимові морози. Гасанова зазначає, що в тренді зараз укорочені моделі пуховиків або ті, що трохи закривають попу.

У моді моделі з поясом на талії

Дизайнер також розповіла, яким взуттям краще доповнювати такі пуховики, щоби створити стильний образ. За її словами, це чоботи на грубій підошві. Також, як завжди, актуальні кросівки. Взимку можна підібрати собі стильні утеплені моделі.

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди, які втратить свою актуальність у 2022-му році.