Укр

Топ-8 вещей, которые в 2022 резко утратят популярность

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
138
Эти вещи не стоит носить, так как они уже не актуальны Новость обновлена 02 февраля 2022, 13:29
Эти вещи не стоит носить, так как они уже не актуальны

Любимые многими велосипедки и легинсы пора припрятать в шкаф подальше.

Совсем скоро придет весна, и из теплых массивных пуховиков начнут проявляться первые весенние модные наряды. А чтобы эти образы действительно были стильными, каждая модница должна знать о модных тенденциях, которые уже вышли из моды, а какие только набирают популярность.

Стилисты часто расходятся в мнениях, однако большинство антитрендов 2022-го года совпадает. От какой одежды стоит избавиться в 2022-м году сообщает издание Insider.

Простые леггинсы заменят комбинезонами

В 2022-м году простые леггинсы затмит более интересная эластичная одежда, к примеру комбинезоны или те же леггинсы, но с разрезными швами или необычным принтом. Старые леггинсы необязательно выбрасывать, они хорошо подойдут для тренировок или в качестве домашней одежды.

Полные мешковатые наряды

Мешковатые наряды и негабаритные вещи уступают место более скроенным силуэтам в 2022-м году. Если вы не готовы расстаться с подобной одеждой, попробуйте сочетать свободные вещи с облегающими.

Джинсы скинни вышли из моды

Джинсы скинни — главная вещь, которую нужно исключить из своего гардероба в 2022-м году. Такие штаны лучше заменить на модели с прямыми или широкими штанинами.

Топы с открытыми плечами

Топы с вырезами на плечах уступают место более свежим стилям. Стилисты рекомендуют обратить внимание на модели с другими интересными деталями на рукавах, такими как пышные рукава или эффектные манжеты.

Неудобные вязаные свитера

Свитера, шраги, укороченные трикотажные изделия, закрывающие руки и плечи — носить трудно, ведь подобные вещи ограничивать движения рук. Поэтому лучше заменить их на более свободные модели.

Велосипедки

Эластичные велосипедки снова переходят с повседневной одежды в спортивный стиль. Стилисты предлагают более удобную альтернативу, например, шорты или брюки Paperbag (модель свободного кроя, которая перехватывается поясом и по виду напоминает бумажный пакет)

Одежда с принтом тай-дай

Одним из самых популярных модных трендов в стиле "сделай сам" исчезает. Однако это не значит, что нужно отказываться от красочных вещей в своем гардеробе: выбирайте вещи с цветными блоками или яркими узорами.

Принт — шахматная доска

Стильный принт ретро-шахматка снова исчезает, ведь вид шахматной доски визуально раздражает, и такие вещи невероятно сложно носить в реальных жизненных ситуациях. Если вам нравиться такой принт, то его можно оставить в небольших дозах: шарф или сумочка.

Стоит отметить, что отличной возможностью пополнить свой гардероб модными вещами действительно является распродажа. Что нужно покупать в период больших скидок, мы уже писали ранее. И все же многие украинцы этих рекомендаций не соблюдают.

О самых распространенных ошибках при создании гардероба в эксклюзивном интервью рассказала "Телеграфу" модный инфлюенсер и стилист Кристина Алексейчук.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды весны #Тренды
Украинцев пытаются поощрить насчет вакцинации с помощью выплат
Экономика и Финансы
"Тысячу Зеленского" смогут получить еще больше людей: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцев пытаются поощрить насчет вакцинации с помощью выплат
"Тысячу Зеленского" смогут получить еще больше людей: подробности
Дата публикации
Категория
Нардеп Александр Трухин
"Слугам" запретили говорить о Трухине, а самого нардепа лишат "мечты"
Дата публикации
Категория
Штамм "Омикрон" распространяется гораздо быстрее своего предшественника "Дельты"
"Омикрон" вытесняет "Дельту": украинцам рассказали, сколько осталось ждать
Дата публикации
Категория
Олимпийские игры в Пекине
Дырка от бублика: эксперты дали прогноз на выступление украинцев на Олимпиаде в Пекине
Дата публикации
Категория
Ряд сдерживающих факторов останавливают Путина от вторжения в Украину
Будет ли война? План вторжения у России есть, но Путин знает об "адских" последствиях