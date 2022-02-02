Топ-8 вещей, которые в 2022 резко утратят популярность

Любимые многими велосипедки и легинсы пора припрятать в шкаф подальше.

Совсем скоро придет весна, и из теплых массивных пуховиков начнут проявляться первые весенние модные наряды. А чтобы эти образы действительно были стильными, каждая модница должна знать о модных тенденциях, которые уже вышли из моды, а какие только набирают популярность.

Стилисты часто расходятся в мнениях, однако большинство антитрендов 2022-го года совпадает. От какой одежды стоит избавиться в 2022-м году сообщает издание Insider.

Простые леггинсы заменят комбинезонами

В 2022-м году простые леггинсы затмит более интересная эластичная одежда, к примеру комбинезоны или те же леггинсы, но с разрезными швами или необычным принтом. Старые леггинсы необязательно выбрасывать, они хорошо подойдут для тренировок или в качестве домашней одежды.

Полные мешковатые наряды

Мешковатые наряды и негабаритные вещи уступают место более скроенным силуэтам в 2022-м году. Если вы не готовы расстаться с подобной одеждой, попробуйте сочетать свободные вещи с облегающими.

Джинсы скинни вышли из моды

Джинсы скинни — главная вещь, которую нужно исключить из своего гардероба в 2022-м году. Такие штаны лучше заменить на модели с прямыми или широкими штанинами.

Топы с открытыми плечами

Топы с вырезами на плечах уступают место более свежим стилям. Стилисты рекомендуют обратить внимание на модели с другими интересными деталями на рукавах, такими как пышные рукава или эффектные манжеты.

Неудобные вязаные свитера

Свитера, шраги, укороченные трикотажные изделия, закрывающие руки и плечи — носить трудно, ведь подобные вещи ограничивать движения рук. Поэтому лучше заменить их на более свободные модели.

Велосипедки

Эластичные велосипедки снова переходят с повседневной одежды в спортивный стиль. Стилисты предлагают более удобную альтернативу, например, шорты или брюки Paperbag (модель свободного кроя, которая перехватывается поясом и по виду напоминает бумажный пакет)

Одежда с принтом тай-дай

Одним из самых популярных модных трендов в стиле "сделай сам" исчезает. Однако это не значит, что нужно отказываться от красочных вещей в своем гардеробе: выбирайте вещи с цветными блоками или яркими узорами.

Принт — шахматная доска

Стильный принт ретро-шахматка снова исчезает, ведь вид шахматной доски визуально раздражает, и такие вещи невероятно сложно носить в реальных жизненных ситуациях. Если вам нравиться такой принт, то его можно оставить в небольших дозах: шарф или сумочка.

Стоит отметить, что отличной возможностью пополнить свой гардероб модными вещами действительно является распродажа. Что нужно покупать в период больших скидок, мы уже писали ранее. И все же многие украинцы этих рекомендаций не соблюдают.

О самых распространенных ошибках при создании гардероба в эксклюзивном интервью рассказала "Телеграфу" модный инфлюенсер и стилист Кристина Алексейчук.