Топ-8 речей, які у 2022 різко втратять популярність

Улюблені багатьма велосипедки та легінси настав час приховати в шафу подалі.

Незабаром прийде весна, і з теплих масивних пуховиків почнуть виявлятися перші весняні модні вбрання. А щоб ці образи дійсно були стильними, кожна модниця повинна знати про модні тенденції, які вже вийшли з моди, а які тільки набирають популярності.

Стилісти часто розходяться у думках, проте більшість антитрендів 2022 року збігаються. Якого одягу варто позбутися у 2022 році повідомляє видання Insider.

Прості легінси замінять комбінезонами

У 2022-му році прості легінси затьмарить цікавіший еластичний одяг, наприклад комбінезони або ті ж легінси, але з розрізними швами або незвичайним принтом. Старі легінси необов’язково викидати, вони добре підійдуть для тренувань або як домашній одяг.

Повне мішкувате вбрання

Мішкувате вбрання та негабаритні речі поступаються місцем більш скроєним силуетам у 2022-му році. Якщо ви не готові розлучитися з таким одягом, спробуйте поєднувати вільні речі з облягаючими.

Джинси скінні вийшли з моди

Джинси скінні — головна річ, яку потрібно виключити зі свого гардеробу 2022 року. Такі штани краще замінити на моделі з прямими або широкими штанинами.

Топи з відкритими плечима

Топи з вирізами на плечах поступаються місцем свіжішим стилям. Стилісти рекомендують звернути увагу на моделі з іншими цікавими деталями на рукавах, такими, як пишні рукави або ефектні манжети.

Незручні в’язані светри

Светри, шраги, укорочені трикотажні вироби, що закривають руки та плечі – носити важко, адже подібні речі обмежувати рухи рук. Тому краще замінити їх на вільніші моделі.

Велосипедки

Еластичні велосипеди знову переходять із повсякденного одягу в спортивний стиль. Стилісти пропонують зручнішу альтернативу, наприклад, шорти або штани Paperbag (модель вільного крою, яка перехоплюється поясом і на вигляд нагадує паперовий пакет)

Одяг з принтом тай-дай

Одним із найпопулярніших модних трендів у стилі "зроби сам" зникає. Однак це не означає, що потрібно відмовлятися від барвистих речей у своєму гардеробі: вибирайте речі з кольоровими блоками чи яскравими візерунками.

Принт — шахівниця

Стильний принт ретро-шахи знову зникає, адже вид шахівниці візуально дратує, і такі речі неймовірно складно носити в реальних життєвих ситуаціях. Якщо вам подобається такий принт, його можна залишити в невеликих дозах: шарф або сумочка.

Відмінною можливістю поповнити свій гардероб модними речами дійсно є розпродаж. Що потрібно купувати в період великих знижок, ми вже писали раніше. І все ж багато українців цих рекомендацій не дотримуються.

Про найпоширеніші помилки під час створення гардеробу в ексклюзивному інтерв’ю розповіла "Телеграфу" модний інфлюєнсер та стиліст Крістіна Олексійчук.